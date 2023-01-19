Kartal kupayı ıskaladı

Başkent'teki karşılaşmada ev sahibi takım Ali Sowe ile öne geçti. Cenk Tosun oyuna denge getirirken siyah-beyazlı ekibin bir topu da direkten döndü. Karşılaşmanın normal ve uzatma dakikaları beraberlikle sona erdi. Atiba ve Masuaku penaltılarda kaleciye takılınca turu A.Gücü kaptı.Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan ve Fenerbahçe'ye elenen MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyip 22 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.Maçın ikinci yarısında takıma dahil olan Cenk Tosun, golünü atıp mücadeleyi beraberliğe taşırken büyük bir şanssızlık yaşadı. Yıldız futbolcu, sol kasığından sakatlanınca 103. dakikada yerini Atiba'ya bıraktı. Beşiktaş'ın en iyi isimleri arasında yer alan Gedson Fernandes de sakatlanıp 120. dakikada kenara geldiİkinci yarıda Ankaragücü'nün futbolcusu Atakan'ın boynuna yaptığı hareket sonrası hakem Sarper Barış Saka, Muleka'ya kırmızı kart gösterdi.Kırmızı kartı iptal edip, sarı kart gösterdi. Gaziantep FK maçında da benzer bir pozisyon yaşanmış, hakem VAR uyarısına rağmen N'Koudou'nun rakibine kafa darbesini sarı kartla cezalandırmıştı.Muleka'nın hareketi sonrası saha karıştı. Siyah-beyazlılar, ilk etapta kırmızı kartını çıkaran hakeme itirazda bulunurken tribünlerden sahaya muşta atıldı. Gedson da muştayı saha kenarında yetkililere gösterdi. Beşiktaş kulübü, "4 Eylül 2022'de yapılan maçta sahaya girip futbolcularımıza saldıran Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine tribünden yaralamaya yönelik bir muşta atıldı. TFF'yi cezaları uygulamaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.A.Gücü maçında 1 kez direği döven Beşiktaş, bu sezon 9. kez bu şanssızlığa düştü.Bir kalecinin takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bunun en yakın örneklerini ise Katar'daki Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin ile yarı final oynayan Hırvatistan'da şahit olduk.dünyaya damgalarını vurdu. Beşiktaş, sezon başında Ersin'den istediği verimi alamayınca teknik direktör Şenol Güneş eldivenleri Mert Günok'a teslim etti.Ancak sakatlığı sonrası ve yaşı gereği formundan uzaklaştı. Ankara'daki maçın bana göre kilit ismiydi... Penaltılarda kalesinde çok çaresiz bir görüntü çizince, ev sahibi takım atışlarda hiç zorlanmadı. Kale sanki açık gibiydi... Avrupa hedefi olmayan Beşiktaş, kupadan da elenerek taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Süper Lig'de zirvenin uzağında olan siyahbeyazlıları daha stresli günler bekliyor. Şu transfer dönemindeBulabilirse... Ankaragücü'nü tebrik ederim..