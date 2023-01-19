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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Kartal kupayı ıskaladı

Kartal kupayı ıskaladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü’ne penaltılarla elendi. Başkent'teki karşılaşmada ev sahibi takım Ali Sowe ile öne geçti. Cenk Tosun oyuna denge getirirken siyah-beyazlı ekibin bir topu da direkten döndü. Karşılaşmanın normal ve uzatma dakikaları beraberlikle sona erdi. Atiba ve Masuaku penaltılarda kaleciye takılınca turu A.Gücü kaptı

Başkent'teki karşılaşmada ev sahibi takım Ali Sowe ile öne geçti. Cenk Tosun oyuna denge getirirken siyah-beyazlı ekibin bir topu da direkten döndü. Karşılaşmanın normal ve uzatma dakikaları beraberlikle sona erdi. Atiba ve Masuaku penaltılarda kaleciye takılınca turu A.Gücü kaptı.

22 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDE
Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan ve Fenerbahçe'ye elenen MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyip 22 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

CENK VE GEDSON'A NAZAR DEĞDİ!
Maçın ikinci yarısında takıma dahil olan Cenk Tosun, golünü atıp mücadeleyi beraberliğe taşırken büyük bir şanssızlık yaşadı. Yıldız futbolcu, sol kasığından sakatlanınca 103. dakikada yerini Atiba'ya bıraktı. Beşiktaş'ın en iyi isimleri arasında yer alan Gedson Fernandes de sakatlanıp 120. dakikada kenara geldi

VAR UYARISIYLA KIRMIZI SARI KARTA DÖNDÜ!
İkinci yarıda Ankaragücü'nün futbolcusu Atakan'ın boynuna yaptığı hareket sonrası hakem Sarper Barış Saka, Muleka'ya kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyerek hareketi darbe değil, itme olarak değerlendirdi. Kırmızı kartı iptal edip, sarı kart gösterdi. Gaziantep FK maçında da benzer bir pozisyon yaşanmış, hakem VAR uyarısına rağmen N'Koudou'nun rakibine kafa darbesini sarı kartla cezalandırmıştı.

SAHAYA MUŞTA ATILDI
Muleka'nın hareketi sonrası saha karıştı. Siyah-beyazlılar, ilk etapta kırmızı kartını çıkaran hakeme itirazda bulunurken tribünlerden sahaya muşta atıldı. Gedson da muştayı saha kenarında yetkililere gösterdi. Beşiktaş kulübü, "4 Eylül 2022'de yapılan maçta sahaya girip futbolcularımıza saldıran Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine tribünden yaralamaya yönelik bir muşta atıldı. TFF'yi cezaları uygulamaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

9
A.Gücü maçında 1 kez direği döven Beşiktaş, bu sezon 9. kez bu şanssızlığa düştü.

BİR GÖRÜŞ / MURAT ÖZBOSTAN

KALECİNİZ OLMAYINCA!
Bir kalecinin takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bunun en yakın örneklerini ise Katar'daki Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin ile yarı final oynayan Hırvatistan'da şahit olduk. Martinez ve Livakovic dünyaya damgalarını vurdu. Beşiktaş, sezon başında Ersin'den istediği verimi alamayınca teknik direktör Şenol Güneş eldivenleri Mert Günok'a teslim etti. Mert bir dönemin çok iyi kalecisiydi. Ancak sakatlığı sonrası ve yaşı gereği formundan uzaklaştı. Ankara'daki maçın bana göre kilit ismiydi... Penaltılarda kalesinde çok çaresiz bir görüntü çizince, ev sahibi takım atışlarda hiç zorlanmadı. Kale sanki açık gibiydi... Avrupa hedefi olmayan Beşiktaş, kupadan da elenerek taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Süper Lig'de zirvenin uzağında olan siyahbeyazlıları daha stresli günler bekliyor. Şu transfer döneminde Beşiktaş en az 4-5 transfer yapmalı, bir de çok iyi kaleci almalı.. Bulabilirse... Ankaragücü'nü tebrik ederim..

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Kartal kupayı ıskaladı
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