David Fofana için kritik hafta! İşte Aslan’ın yeni planı

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimle yaptığı transfer görüşmelerinde bir sol bek, bir de santrafor talebinde bulundu. Sarı-Kırmızılılar, hedefindeki santraforu renklerine katabilecek mi? Ayrıntılar haberin devamında...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde karşılaştığı Antalyaspor'u Mauro Icardi ve Floranus'un (k.k.) golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar; yakalanan seriyle beraber büyük sevinç yaşarken, bir yandan da transfere odaklandı.

OKAN HOCA TRANSFER MESAJI VERDİ

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Antalyaspor maçına odaklandık, transfere odaklanmadık. İki gün boşluğumuz var. Transferle ilgili daha doğru bir şekilde hazırlanacağız" sözleriyle transfer mesajını vermişti. Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu sözler üzerine transfer çalışmalarını daha da hızlandırdığı öğrenildi.

HAJI WRIGHT PAHALI GELDİ

Cimbom, geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'un ABD'li forveti Haji Wright için Akdeniz ekibine transfer teklifinde bulunmuştu. Ancak Antalyaspor, yıldız golcü için kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca transfer askıya alındı. Galatasaray Yönetimi, ekonomisini zorlayacağı için Wright transferini beklemeye alırken rotasını Premier Lig'e çevirdi

ASLAN'IN HEDEFİ FOFANA

Galatasaray Yönetimi, Chelsea forması giyen genç golcü David Fofana'nın transferini bitirmek için bu hafta Londra'ya çıkarma yapacak. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcayacağı öğrenildi. Başkanvekili Erden Timur'un Londra'da Chelsea'li yöneticilerle masaya oturacağı ve oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için anlaşacağı belirtildi.

ERDEN TİMUR BİTİRMEYE GİDİYOR!

Galatasaray, 20 yaşındaki golcü futbolcuyu opsiyon maddesiyle kiralamak istiyor. Erden Timur'un Chelsea'li yöneticilerle bu konuyu çözüme kavuşturması bekleniyor. İngiliz ekibi 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamaya sıcak bakıyor ancak satın alma opsiyonu koydurmak istemiyor.

MOLDE'DE MUHTEŞEM İSTATİSTİK YAKALADI

7 milyon Euro piyasa değeri olan Fofana, Molde'de gösterdiği performansla İngiliz devinin yolunu tutmuştu. Genç yıldız Danimarka ekibinde 65 maçta 24 gol ve 10 asist üreterek İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Bu sezon sadece 11 maçta forma giyen genç golcü 4 kez fileleri havalandırdı.

SOL KANAT TRANSFERİ DE GÜNDEMDE

Galatasaray, bu hafta sadece David Fofana transferini bitirmek için mesai harcamayacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Uğur Çiftçi transferi için de yeniden Sivasspor'a teklifte bulunacak. Daha önce Uğur Çiftçi için Sivasspor ile 600 bin Euro+Emre Taşdemir teklifi sonucu el sıkışan Galatasaray, Emre Taşdemir'in takasa ikna olmaması nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

TEKLİF 800 BİN EURO'YA ÇIKACAK

Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı sol kanat oyuncusu Emre Taşdemir'i takastan çıkararak Uğur Çiftçi için ödenecek olan bonservis bedelini 800 bin Euro yapacağı ve transferi Giresun deplasmanı öncesinde resmiyete kavuşturacağı belirtildi. (Takvim)