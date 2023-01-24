Rıza Çalımbay: Kupa hedeflerimizden biri

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 21'inci haftasında Adana Demirspor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle devam eden antrenmanın son bölümünde ise futbolcular dar alanda pas çalışması ve yarı sahada maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ile Leke James takımdan ayrı düz koşu yaptı.

"BU SENE OYNADIĞIMIZ EN İYİ FUTBOLLARDAN BİR TANESİYDİ"

Ligde oynadıkları ve 2-1 galip ayrıldıkları Gaziantep FK maçını değerlendiren Rıza Çalımbay, "Son oynadığımız maç belki de bu sene oynadığımız en iyi futbollardan bir tanesiydi. Gerçekten çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Maalesef son paslarımıza biraz daha dikkat edebilseydik daha rahat bir şekilde oradan ayrılabilirdik ama bizim için maç çok önemliydi. Mutlaka oradan puan ve puanlarla dönmemiz gerekiyordu. Tek hedefimiz de galibiyetti ve onu da gerçekleştirdik. Hem oynayan arkadaşlarımız olsun, hem sonradan giren arkadaşlarımız olsun, kulübedekiler de olsun herkes birlik, bütünlük içindeydi bu maç için. Hak ettiğimiz, güzel bir galibiyet oldu" dedi.

"ANTEP'İN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Türkiye Kupası'nda da Gaziantep FK ile eşleşmelerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Biz Gaziantep'i artık iyi tanıyoruz. Çünkü daha yeni oynadığımız bir takım. Ama yendik diye öbür maçı da öyle kolay kazanacağız diye bir şey yok. Kendi sahamızda oynayacağız. Eğer taraftar falan da gelmezse o zaman sıkıntılı bir maç yaşarız. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi. Onu da hep beraber taraftarla yapacağız. Ama Antep'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. İyi oyunculara sahipler. Oynadığımızda da gördük. Çok dikkatli olacağız. İşimize bakacağız. Tabii ki bu arada da inşallah bir hafta veya 10 gün içinde takviyelerimiz de gelirse, onlar geldiği zaman da daha alternatifli bir kadro olacak. Daha geniş bir kadromuz olacak. Yedek kulübemiz kuvvetlenmiş olacak. Şu anda yönetimimiz uğraşıyor. O yüzden bunların hepsi olduğu anda da zaten inşallah iyi şeyler de yapacağız" diye konuştu.



