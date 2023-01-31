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Giriş Tarihi: 31.1.2023 16:44 Son Güncelleme: 31.1.2023 17:03

Alanyaspor'un konuğu Sivasspor! CANLI

Alanyaspor’un konuğu Sivasspor! CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Maçta ilk düdük çaldı. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Yiğit Arslan'ın yönettiği mücadelede ilk düdük çaldı. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Karşılaşmada İlk 11'ler belli oldu!

Alanyaspor: Runar Runnarson, Umut Güneş, Efecan Karaca, Leroy Johan Fer, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Joher Khadim Rassoul, Pedro Miguel Pereira, Jure Balkovec, Ahmed Hassan, Doumbia,

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Dimirios Goutas, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Charis Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare

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Alanyaspor'un konuğu Sivasspor! CANLI
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