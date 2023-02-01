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Giriş Tarihi: 1.2.2023 15:08

Kayserispor'dan Onur Bulut ve Fenerbahçe açıklaması: Menajerler anlaşırlarsa transfer gerçekleşecek

İHA
Kayserispor’dan Onur Bulut ve Fenerbahçe açıklaması: Menajerler anlaşırlarsa transfer gerçekleşecek

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili iki kulüp başkanının görüştüğünü söyleyerek, "Eğer futbolcunun menajerleri de yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek" dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcu Onur Bulut'un, Fenerbahçe'ye olan transferini değerlendirdi.

Koç, "Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç, başkanımız Ali Çamlı'yı aradı ve 15 dakika görüşmek istediğini söyledi. Toplantıda her iki Ali başkan da bir görüşme yaptı. Fenerbahçe Kulübü resmi olarak Onur'u transfer etmek istediğini söyledi. Ardından Kayserispor yönetimi de kendi içerisinde bir değerlendirme yaptı ve bir rakam telaffuz edildi. Sabahında Fenerbahçe bunu kabul ettiğini söyledi. Ardından Onur'un menajerlerini Kayseri'ye çağırdık ve görüştük. Menajerler de olumlu baktılar ve İstanbul'a gittiler. Eğer futbolcunun menajerleri de Fenerbahçe ile yeni dönemde anlaşırlarsa bu transfer gerçekleşecek. Transferin gerçekleşme şartlarından bir tanesi de Kayserispor'un Thiam için Fenerbahçe'ye bir borcu vardı, bunun silinmesi. İkincisi Onur'un sezon sonuna kadar Kayserispor'da oynamaya devam etmesi, üçüncüsü de hatırı sayılır bir ücretinde bonservis olarak Fenerbahçe tarafından Kayserispor'a ödenmesi. Bu şartlarda bu işi sonuçlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kayserispor'dan Onur Bulut ve Fenerbahçe açıklaması: Menajerler anlaşırlarsa transfer gerçekleşecek
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