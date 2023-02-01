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Giriş Tarihi: 1.2.2023 09:46

Sivasspor-Beşiktaş maçının stadyum kararını TFF verecek

Sivasspor-Beşiktaş maçının stadyum kararını TFF verecek

Saha zemini bakımda olan Sivas 4 Eylül Stadı için TFF yetkilileri bugün statta incelemelerde bulunucak. TFF yetkilileri hafta sonu Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanması planlanan maç için yapacağı incelemenin ardından zeminin futbol için uygun olup olmadığına karar verecekler.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde çıkan sorun nedeniyle Teco Karacabey Belediye maçı Kayseri'de, Adana Demirspor maçı da Malatya'da oynanmıştı.

Saha düzeltme çalışmalarına başlayan Sivasspor Kulübü, yaklaşık 1 aylık çalışma neticesini olumlu sonuçlandırdı.

Alınan bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere bugün kente gelecek. Federasyon yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın söz konusu stadyumda oynanıp oynanmayacağına dair karar verecek.

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Sivasspor-Beşiktaş maçının stadyum kararını TFF verecek
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