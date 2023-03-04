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Giriş Tarihi: 4.3.2023 12:15

Achraf Hakimi'ye tecavüz suçlaması! Fanny Colin: Şantaj girişimi...

Achraf Hakimi’ye tecavüz suçlaması! Fanny Colin: Şantaj girişimi...

PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi, Fransa'da bir kadına tecavüz etmekle hakkında soruşturma açıldı. Hakimi'nin avukatı suçlamaların ardından açıklamalarda bulundu.

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi, geçtiğimiz günlerde 23 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlandı.

Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi Le Parisien'de yer alan habere göre; Fransız polisine suç duyurusunda bulunan kadın yaşadıklarını anlattı. 23 yaşındaki kadın, Hakimi ile ilk önce sosyal medya platformu Instagram'da tanıştıklarını söyledi.

Genç kadın, Ligue 1'in 25. haftasında sakatlık nedeniyle Marsilya maçında forma giyemeyen Hakimi'nin evine gidecekti. Genç kadının ifadesine göre Faslı oyuncu, kendisine tecavüz etti. Savcılık 24 yaşındaki futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

ACHRAF HAKIMI'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Soruşturmanın ardından Achraf Hakimi'nin avukatı Fanny Colin, RMC Sport kanalına açıklamalarda bulundu. Avukat Fanny Colin, müvekkiline yapılan tecavüz suçlamasını kesin dille reddettiğini belirterek: "Birkaç saatlik soruşturmanın ardından kadın şikayetinden vazgeçti. Davacı, ayrıca tıbbi, psikolojik testlerden geçmeyi ve Achraf Hakimi ile yüzleşmeyi reddetti. Adli polisin elindeki belgeler, Hakimi'nin bu davada bir şantaj girişiminin hedefi olduğunu göstermektedir." açıklamalarda bulundu.

Faslı yıldızın hocası Christophe Galtier de oyuncusunun Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e karşı forma giymesini beklediğini,"Hakimi, 48 saat önce Dünya Kupası'ndan kalma bir kas yaralanması nedeniyle bireysel antrenman yaptı. Onun tek amacı Bayern maçına hazır olmak." bu sözlerle ifade etti.

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Achraf Hakimi'ye tecavüz suçlaması! Fanny Colin: Şantaj girişimi...
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