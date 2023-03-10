Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 11.3.2023 00:28

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

AA
19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın İngiltere'de katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 22-28 Mart tarihlerinde oynanacak maçlar için ay-yıldızıl ekip yarın Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Ali Nadir Başkan idaresinde 20 Mart'a kadar hazırlıklarını sürdürecek millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin (Beşiktaş), Jankat Yılmaz (Galatasaray).

Defans: Efe Sarıkaya (Altay), İlker Akar (Altınordu), Aytuğ Batur Kömeç (Beşiktaş), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Mustafa Alptekin Çaylı (GMG Kastamonuspor), Emir Ortakaya (Göztepe), Umut Erdem, Ayberk Karapo (Manisa FK), Ayberk Kaygısız (Medipol Başakşehir), Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor).

Orta Saha: Devran Şenyurt (Adanaspor), Sami Satılmış (Altınordu), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Mert Kadir Bulut (BV De Graafschap), Eren Kaya (Demir Grup Sivasspor), Hamza Yiğit Akman, Caner Doğan (Galatasaray), Teoman Gündüz (Hertha BSC Berlin), Enver Azmi Sarıalioğlu (İstanbulspor), Fırat Sarı (Turgutluspor), Emre Demir (Yılport Samsunspor).

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Başar Önal (BV De Graafschap), Talha Sarıarslan (Yukatel Kayserispor).

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
İYİ Partili Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı
Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız
Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret! Binali Yıldırım: Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yürüyelim
Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi: Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Dışarıdan fay üretmek
ARKADAŞINA GÖNDER
19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA