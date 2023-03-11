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Giriş Tarihi: 11.3.2023 11:55 Son Güncelleme: 11.3.2023 12:06

La Liga'da Enes Ünal tarihe geçti! Benzema'yı geride bıraktı...

La Liga’da Enes Ünal tarihe geçti! Benzema’yı geride bıraktı...

La Liga'da 25. haftanın maçında Cadiz ile Getafe karşı karşıya geldi. 4 gollü maçta kazanan çıkmazken, milli futbolcumuz Enes Ünal karşılaşmada 2 gol atarak takımına 1 puanı getiren isim oldu. Enes Ünal, bu sezon Karim Benzema'yı 25. haftada geride bırakmayı başardı.

La Liga'da heyecan devam ediyor... 25. hafta maçında Cadiz ile Getafe karşı karşıya geldi. Nefes kesen ve 4 gol atılan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşmaya damga vuran isim ise milli futbolcumuz Enes Ünal oldu. Ünal, 61. ve 90+14. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle takımına 1 puanı getirmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta Girona'ya 2 gol atan Enes Ünal, bu hafta da 2 gol attı ve go sayısını 12 yaptı. 25 yaşındaki golcü oyuncu, böylece 11 gol atan Benzema'yı geride bıraktı.

GETAFE FORMASIYLA SOLDADO'YU GERİDE BIRAKTI

Enes, Getafe'nin LaLiga'daki en golcü futbolcuları istatistiğinde Roberto Soldado'yu (29) geçerek, 4. sıraya yükseldi. Geç futbolcu her geçen hafta performansını arttırarak gollerine devam ediyor ve adından sıkça söz ettiriyor.

GOL KRALLIĞINDA 2. SIRAYA YÜKSELDİ

La Liga'da gollerini atmaya devam eden Enes Ünal, gol krallığında 2. sıraya yükseldi. Lewandowski 15 gol, Enes Ünal 12 gol, Karim Benzema 11 gol, Joselu 11 gol, Vedat Muriqi 10 gol.

LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ

Opta'nın verilerine göre Enes Ünal, Cadiz'e karşı attığı ikinci gol (105:14), 21. yüzyılda İspanya La Liga'da atılmış en geç gol olarak kayda geçti. Daha önce bu rekor Messi'ye aitti. (103. dakika)

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La Liga'da Enes Ünal tarihe geçti! Benzema'yı geride bıraktı...
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