La Liga’da Enes Ünal tarihe geçti! Benzema’yı geride bıraktı...

La Liga'da heyecan devam ediyor... 25. hafta maçında Cadiz ile Getafe karşı karşıya geldi. Nefes kesen ve 4 gol atılan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Karşılaşmaya damga vuran isim ise milli futbolcumuz Enes Ünal oldu. Ünal, 61. ve 90+14. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle takımına 1 puanı getirmeyi başardı.
GETAFE FORMASIYLA SOLDADO'YU GERİDE BIRAKTI
Enes, Getafe'nin LaLiga'daki en golcü futbolcuları istatistiğinde Roberto Soldado'yu (29) geçerek, 4. sıraya yükseldi. Geç futbolcu her geçen hafta performansını arttırarak gollerine devam ediyor ve adından sıkça söz ettiriyor.
GOL KRALLIĞINDA 2. SIRAYA YÜKSELDİ
La Liga'da gollerini atmaya devam eden Enes Ünal, gol krallığında 2. sıraya yükseldi. Lewandowski 15 gol, Enes Ünal 12 gol, Karim Benzema 11 gol, Joselu 11 gol, Vedat Muriqi 10 gol.
LA LIGA TARİHİNE GEÇTİ
Opta'nın verilerine göre Enes Ünal, Cadiz'e karşı attığı ikinci gol (105:14), 21. yüzyılda İspanya La Liga'da atılmış en geç gol olarak kayda geçti. Daha önce bu rekor Messi'ye aitti. (103. dakika)