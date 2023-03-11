Marsilya altyapısından Bartuğ Elmaz için Igor Tudor’a eleştiri

Galatasaray'dan ayrılıp Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapıldı. La Provence'e konuşan Marsilya'da ismi açıklanmayan bir altyapı yetkilisi Bartuğ için yaptığı değerlendirmede, "Igor Tudor'u eleştiriyoruz çünkü genç oyunculara hiç şans vermiyorlar. Yetenekli olanları parlatmak onların işi. Örneğin Bartuğ Elmaz, teknik olarak çok güçlü" dedi.