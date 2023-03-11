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Giriş Tarihi: 11.3.2023 11:51 Son Güncelleme: 11.3.2023 11:54

Marsilya altyapısından Bartuğ Elmaz için Igor Tudor'a eleştiri

Marsilya altyapısından Bartuğ Elmaz için Igor Tudor’a eleştiri

İsmi açıklanmayan bir Marsilya altyapı yetkilisi, Fransız basınına Galatasaray'dan transfer edilen Bartuğ Elmaz ile ilgili değerlendirme yaptı ve Igor Tudor'u eleştirdi.

Galatasaray'dan ayrılıp Marsilya'ya imza atan Bartuğ Elmaz ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapıldı. La Provence'e konuşan Marsilya'da ismi açıklanmayan bir altyapı yetkilisi Bartuğ için yaptığı değerlendirmede, "Igor Tudor'u eleştiriyoruz çünkü genç oyunculara hiç şans vermiyorlar. Yetenekli olanları parlatmak onların işi. Örneğin Bartuğ Elmaz, teknik olarak çok güçlü" dedi.

Marsilya'nın mevcut orta saha oyuncuları kadar güçlü olduğunu söyleyen çalıştırıcı, "Tudor'un kadrosundaki mevcut orta sahalar kadar güçlü bir oyuncu. Etkileyici bir ayağı ve aynı tempoda oynuyor. Onu test etmemiz gerekecek. Daha fazla şans verilirse çok potansiyelli biri olduğunu görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, teknik direktör Igor Tudor'un fazla şans vermemesi halinde gelecek sezon başka bir takıma gidebileceği de yazıldı. Bu sezon Marsilya II'de 6 maça çıkan genç oyuncu 2 gol attı.

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Marsilya altyapısından Bartuğ Elmaz için Igor Tudor'a eleştiri
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