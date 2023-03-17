Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da başkan adaylığında son gün
Giriş Tarihi: 17.3.2023 12:16

Trabzonspor’da başkan adaylığında son gün

Trabzonspor’da başkan adaylığında son gün

Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkan adayı olmak isteyenler için süre bu akşam bitiyor. Başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesini bugün, Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edecek.

Trabzonspor'da yönetim kurulunun ısrarıyla olağanüstü gelen kurula gidilmesi kararı alındıktan sonra başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etmiş ve süreç başlamıştı. Ağaoğlu'nun istifasıyla göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'yla anlaşılarak yolların ayrılması kararı alındıktan sonra başkan adaylığını açıkladı. Görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu da yeniden aday olmak için bir süre girişimde bulunduktan sonra adaylıktan vazgeçmişti.

Kulislerde çok sayıda isim konuşulsa da resmi aday olarak ilk ve şu ana kadar tek girişim Ertuğrul Doğan'dan geldi. Yönetim kurulu listesini tamamlayan, yapılacak acil ödemeler için kaynak oluşturan Ertuğrul Doğan, bugün saat 16.00'da resmi adaylık başvurusunu yapacak. İstanbul'da bulunan Doğan'ın listesini, yeni yönetimde de ismi yer alan başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edecek.

Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmak isteyenlerin listelerini en geç bugün saat 18.00'e kadar divan başkanlık kuruluna teslim etmesi gerekiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için yeni kredi paketi açıklandı! 0,79 faizle kişi başına 1 milyon 250 bin TL
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Kayıp Fatma’dan acı haber! 1 aydır her yerde aranıyordu
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!
İl başkan yardımcısı, CHP’nin göz boyama siyasetini itiraf etti: 35 yıldır çivi çakmadık ama halk memnun
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da başkan adaylığında son gün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA