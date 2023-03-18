Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime girecek!

Trabzonspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu için adaylık süresi doldu. Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın 8 kişilik ön listesi Zeyyat Kafkas tarafından divan kuruluna teslim edildi. Çoğunluk aranmadan 25-26 Mart'ta yapılacak kongreye Doğan tek başkan adayı olarak girecek.
15 asil, 7 yedek üyenin yer alacağı yönetim kurulu listesinin tamamı 23 Mart Perşembe günü divana sunulacak ve Ertuğrul Doğan, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek genel kurulda Trabzonspor'un 18. başkanı olarak tescil edilecek.
İŞTE ÖN LİSTE:
Ertuğrul Doğan (Başkan)
Zeyyat Kafkas
Ali Haydar Gedikli
Coşkun Öztürk
Sami Kahraman
Ahmet Beşir
Faruk Hacıhaliloğlu
Kemal Ertürk