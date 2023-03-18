Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime girecek!
Giriş Tarihi: 18.3.2023 11:13 Son Güncelleme: 18.3.2023 11:13

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime girecek!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime girecek!

Trabzonspor, olağanüstü seçimli genel kurula tek adayla girecek. Başkan adayı Ertuğrul Doğan, 8 kişilik ön listesini Divan Başkanlığı'na teslim etti. Ertuğrul Doğan, 25-26 Mart'taki seçimde bordo-mavililerin 18. başkanı olacak.

Trabzonspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu için adaylık süresi doldu. Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın 8 kişilik ön listesi Zeyyat Kafkas tarafından divan kuruluna teslim edildi. Çoğunluk aranmadan 25-26 Mart'ta yapılacak kongreye Doğan tek başkan adayı olarak girecek.

15 asil, 7 yedek üyenin yer alacağı yönetim kurulu listesinin tamamı 23 Mart Perşembe günü divana sunulacak ve Ertuğrul Doğan, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek genel kurulda Trabzonspor'un 18. başkanı olarak tescil edilecek.

İŞTE ÖN LİSTE:

Ertuğrul Doğan (Başkan)
Zeyyat Kafkas
Ali Haydar Gedikli
Coşkun Öztürk
Sami Kahraman
Ahmet Beşir
Faruk Hacıhaliloğlu
Kemal Ertürk

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Zorbay Küçük için verdi veriştirdi! Okan Buruk Konyaspor maçı sonrası hakeme isyan etti…
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
'Gizli ortak' HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Genç avukata arkadaşlık teklifini reddetti, mimar çılgına döndü: Böyle doyumsuz bir y... görmedim...
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
SABAH'ın ısrarlı haberleri ses getirdi: Elon Musk'tan algoritma değişikliği açıklaması
Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmıştı! Akşener özel izinle gitti: Cezaevinde 35 dakikalık sır görüşme
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime girecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA