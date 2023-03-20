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Giriş Tarihi: 20.3.2023 22:21 Son Güncelleme: 20.3.2023 22:30

Son dakika haberleri: MHK Başkanı Lale Orta gündemdeki iddialara cevap verdi! “Hiçbir şekilde kimseye baskı yapmadım”

Son dakika haberleri: MHK Başkanı Lale Orta gündemdeki iddialara cevap verdi! “Hiçbir şekilde kimseye baskı yapmadım”

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, TRT Spor yayınına katılarak gündemdeki iddialara ilişkin cevaplar verdi. Orta, herhangi bir programa baskı yapılmadığını belirterek, "Hiçbir şekilde kimseye baskı yapmadım. Yapımda yok böyle bir şey. İletişimden yanayım." dedi.

MHK Başkanı Lale Orta, TRT Spor'da canlı yayına konuk oldu. Orta, gündemdeki iddialara yanıt verdi.

Lale Orta'nın açıklamaları şöyle:

"Kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğim için çok özür diliyorum. Bu konuyu duyduğumda Bükreş'teydim. UEFA'nın hakem kurulu seminerindeydim. UEFA'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanları semineri vardı. Hatta UEFA'nın Hakem Kurulu Başkanı, katılan bütün ülkelerin MHK Başkanlarına benden övgüyle söz etti ve Avrupa'nın tek kadın MHK Başkanı dedi. Bu görevi kabul ederken tedirgin değildim ve başarılı olacağıma inanıyorum."

"Çok zor bir dönemde göreve geldim ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Adaleti ve şeffaflığı getirmek istiyoruz. Hiçbir şekilde soru işareti bırakmak istemiyoruz."

"Hiçbir şekilde kimseye baskı yapmadım. Yapımda yok böyle bir şey. İletişimden yanayım. Neden böyle bir konu ortaya çıktı? Donk konusunda sorun kırmızı ya da sarı kart değildi. Sorun şuydu, pozisyonu izlediğimde kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemlerden böyle bir temas olmadığını öğrendim."

"Anlatılan şey basılmış ve kırmızı kart olması gerektiği şeklinde yorumlanıyordu. O yüzden de böyle bir şeyin başka bir açıdan farklı görüntüsünü fark ettiğim zamanda kamuoyuyla paylaşılması ve herkes tarafından gerçeğin bilinmesini istedim."

"Biz yaptığımız işin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. 11 yıl FIFA hakemliği yaptım. Şampiyonlar Ligi maçı yönettim. Geçmişinizde birçok şeyi başardığınızda yöneticilik yaptınızda da başarılı olmak istiyorsunuz. Başarılı olmaya geldim. Sadece 4 ay için değil federasyonda seçim yapıldıktan sonra da hizmet etmek istiyorum."

"Hakemlerimiz 1-2 maçın dışında son 3 haftada çok başarılılardı. Gönülleriyle ve sevgileriyle maçları yönetiyorlar. Biz bir aileyiz. Hakemlik kurumun daha saygın bir hale getireceğiz. Kendim için bir şey beklemiyorum. Kendim için konforlu alanı terk ettim, çünkü hakemlere bir şeyler verebileceğime inandığım için. Hakemliğin çok daha hak edilen bir yerde olması için toplumun huzurunda da gerçekleştireceğime inanıyorum."

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Son dakika haberleri: MHK Başkanı Lale Orta gündemdeki iddialara cevap verdi! “Hiçbir şekilde kimseye baskı yapmadım”
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