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Giriş Tarihi: 22.3.2023 23:46

Dele Alli'den Şenol Güneş'e yanıt geldi: "Yarın antrenmanlara döneceğim"

AA
Dele Alli’den Şenol Güneş’e yanıt geldi: Yarın antrenmanlara döneceğim

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, yarın takımıyla antrenmana çıkacağını açıkladı.

Dele Alli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok fazla mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp, bugün doktor randevum için bana izin verdi. Yarın antrenmanlara döneceğim." yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bugünkü idman öncesi yaptığı açıklamada, izni bitmesine rağmen Dele Alli'nin antrenmana katılmadığını belirterek "İzin verdiğimiz Dele Alli hala gelmedi. Telefonla ulaşamadık. İnşallah kaza geçirmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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Dele Alli'den Şenol Güneş'e yanıt geldi: "Yarın antrenmanlara döneceğim"
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