Efsane bıraktı

Futbol dünyasında bir yıldız daha emeklilik kararı aldı. Almanya'da doğan, Schalke ve Werder Bremen'in yanı sıra Real Madrid ve Arsenal gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, aktif futbolculuk hayatını noktaladı. 2021 yılındaFenerbahçe ile anlaşarakkariyerinin son döneminiTürkiye'de geçirme kararıalan 34 yaşındaki orta saha,2022 yazında Başakşehir'etransfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu, dün sosyal medyadan bir açıklama yaparak futbola veda ettiğini duyurdu.
'BU KARARI UZUNCA BİR SÜRE DÜŞÜNDÜM'
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle böyle bir karar aldığını vurgulayan Mesut, "Uzuncabir süre düşündükten sonraprofesyonel futboldanemekli olduğumu duyuruyorum.Neredeyse 17 yıldırprofesyonel futbolcu olmaayrıcalığını yaşıyorum. Ancakson aylarda bazı sakatlıklaryaşayınca, futbolunbüyük sahnesinden ayrılmazamanımın geldiği netleşti.Unutulmaz hatıralarve duygularla yüklü harikabir yolculuktu. Beni destekleyenherkese teşekkür ederim" mesajını paylaştı.
ÇOCUKLUK HAYALİNE KAVUŞTU Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonelliğe adım atan Mesut Özil, 2008'de 5 milyon Euro'ya Werder Bremen'e transfer oldu. İki yıl sonra ise hayatının en büyük imzasını atıp 18 milyon Euro'ya Real Madrid formasını sırtına geçirdi. Barça-Real rekabetinin tavan yaptığı yıllarda Mourinho'nun isteğiyle alınan Türk asıllı oyuncu, 2013'te değerini 47 milyon Euro'ya çıkarıp Arsenal'in yolunu tuttu. İngiliz ekibinin efsaneleri arasına giren Özil, Mikel Arteta ile yıldızı barışmayınca ayrılık kararı aldı ve "Çocukluk hayalim" dediği Fenerbahçe'ye imza attı. Sonrası ise beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı yaratınca Başakşehir ona kapısını açtı. Ancak orada da sakatlıklar peşini bırakmayınca yeşil sahalara veda kaçınılmaz oldu.
IRKÇI SALDIRI BARDAĞI TAŞIRDI
ALT yaş gruplarında Almanya forması giyen Mesut'un hangi milli takımı seçeceği merak konusuydu. Tercihi Almanya oldu. 2009'da ilk kez A milli olduğu Almanya ile 3 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası'na gitti, 2014'te Dünya Kupası'nı kaldırdı. 2018 Dünya Kupası'nda ise başarısızlıkta hedefe kondu. 2018'de Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sonrası uğradığı ırkçı saldırıların ardından, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum. Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşırdı" diyerek Almanya ile ipleri kopardı
İŞTE KARİYERİ
SCHALKE 04
39 maç-1 gol, 5 asist WERDER BREMEN
108 maç-16 gol, 54 asist REAL MADRID
159 maç-27 gol, 81 asist ARSENAL
255 maç-45 gol, 79 asist FENERBAHÇE
37 maç - 9 gol, 3 asist BAŞAKŞEHIR
7 maç
11 KUPA KALDIRDI
1 Dünya Kupası Şampiyonluğu
1 Almanya Kupa Şampiyonluğu
1 İspanya Şampiyonluğu
1 İspanya Kupa Şampiyonluğu
1 İspanya Süper Kupa Şamp.
4 İngiltere Kupa Şampiyonluğu
2 İngiltere Süper Kupa Şamp
ARDA GÜLER'DEN DUYGUSAL VEDA
Mesut'un kariyerine nokta koyması Avrupa medyasında da büyük yankı uyandırırken, yıldız oyuncuya Karim Benzema, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Yusuf Yazıcı, Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve birçok isim destekte bulundu. F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ise "Küçükken videolarınıizleyerek senden öğrendiklerimden,aynı forma altında oynadığımızgünlere kadar banaöğrettiğin her şey için sonsuzteşekkürler abi" mesajı yayınladı.