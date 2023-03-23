Efsane bıraktı

Futbol dünyasında bir yıldız daha emeklilik kararı aldı. Almanya'da doğan, Schalke ve Werder Bremen'in yanı sıra Real Madrid ve Arsenal gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, aktif futbolculuk hayatını noktaladı.Tecrübeli oyuncu, dün sosyal medyadan bir açıklama yaparak futbola veda ettiğini duyurdu.Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle böyle bir karar aldığını vurgulayan Mesut,mesajını paylaştı.Schalke 04 altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonelliğe adım atan Mesut Özil, 2008'de 5 milyon Euro'ya Werder Bremen'e transfer oldu. İki yıl sonra ise hayatının en büyük imzasını atıp 18 milyon Euro'ya Real Madrid formasını sırtına geçirdi. Barça-Real rekabetinin tavan yaptığı yıllarda Mourinho'nun isteğiyle alınan Türk asıllı oyuncu, 2013'te değerini 47 milyon Euro'ya çıkarıp Arsenal'in yolunu tuttu. İngiliz ekibinin efsaneleri arasına giren Özil, Mikel Arteta ile yıldızı barışmayınca ayrılık kararı aldı ve "Çocukluk hayalim" dediği Fenerbahçe'ye imza attı. Sonrası ise beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı yaratınca Başakşehir ona kapısını açtı. Ancak orada da sakatlıklar peşini bırakmayınca yeşil sahalara veda kaçınılmaz oldu.ALT yaş gruplarında Almanya forması giyen Mesut'un hangi milli takımı seçeceği merak konusuydu. Tercihi Almanya oldu. 2009'da ilk kez A milli olduğu Almanya ile 3 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası'na gitti, 2014'te Dünya Kupası'nı kaldırdı. 2018 Dünya Kupası'nda ise başarısızlıkta hedefe kondu. 2018'de Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sonrası uğradığı ırkçı saldırıların ardından, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum. Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşırdı" diyerek Almanya ile ipleri kopardı39 maç-1 gol, 5 asist108 maç-16 gol, 54 asist159 maç-27 gol, 81 asist255 maç-45 gol, 79 asist37 maç - 9 gol, 3 asist7 maç1 Dünya Kupası Şampiyonluğu1 Almanya Kupa Şampiyonluğu1 İspanya Şampiyonluğu1 İspanya Kupa Şampiyonluğu1 İspanya Süper Kupa Şamp.4 İngiltere Kupa Şampiyonluğu2 İngiltere Süper Kupa ŞampMesut'un kariyerine nokta koyması Avrupa medyasında da büyük yankı uyandırırken, yıldız oyuncuya Karim Benzema, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Yusuf Yazıcı, Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve birçok isim destekte bulundu. F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler isemesajı yayınladı.