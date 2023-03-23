Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Efsane bıraktı
Giriş Tarihi: 23.3.2023

Efsane bıraktı

BERKAY TURAN
Efsane bıraktı

Real Madrid, Arsenal ve Alman Milli Takımı’ndaki başarılarıyla bir döneme damga vuran Türk asıllı Alman yıldız, “Sahneden ayrılma zamanım geldi” diyerek yeşil sahalara veda etti

Futbol dünyasında bir yıldız daha emeklilik kararı aldı. Almanya'da doğan, Schalke ve Werder Bremen'in yanı sıra Real Madrid ve Arsenal gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, aktif futbolculuk hayatını noktaladı. 2021 yılında Fenerbahçe ile anlaşarak kariyerinin son dönemini Türkiye'de geçirme kararı alan 34 yaşındaki orta saha, 2022 yazında Başakşehir'e transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu, dün sosyal medyadan bir açıklama yaparak futbola veda ettiğini duyurdu.

'BU KARARI UZUNCA BİR SÜRE DÜŞÜNDÜM'
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle böyle bir karar aldığını vurgulayan Mesut, "Uzunca bir süre düşündükten sonra profesyonel futboldan emekli olduğumu duyuruyorum. Neredeyse 17 yıldır profesyonel futbolcu olma ayrıcalığını yaşıyorum. Ancak son aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği netleşti. Unutulmaz hatıralar ve duygularla yüklü harika bir yolculuktu. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim" mesajını paylaştı.




ÇOCUKLUK HAYALİNE KAVUŞTU
Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan ve bu kulüpte profesyonelliğe adım atan Mesut Özil, 2008'de 5 milyon Euro'ya Werder Bremen'e transfer oldu. İki yıl sonra ise hayatının en büyük imzasını atıp 18 milyon Euro'ya Real Madrid formasını sırtına geçirdi. Barça-Real rekabetinin tavan yaptığı yıllarda Mourinho'nun isteğiyle alınan Türk asıllı oyuncu, 2013'te değerini 47 milyon Euro'ya çıkarıp Arsenal'in yolunu tuttu. İngiliz ekibinin efsaneleri arasına giren Özil, Mikel Arteta ile yıldızı barışmayınca ayrılık kararı aldı ve "Çocukluk hayalim" dediği Fenerbahçe'ye imza attı. Sonrası ise beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertlilerde hayal kırıklığı yaratınca Başakşehir ona kapısını açtı. Ancak orada da sakatlıklar peşini bırakmayınca yeşil sahalara veda kaçınılmaz oldu.




IRKÇI SALDIRI BARDAĞI TAŞIRDI
ALT yaş gruplarında Almanya forması giyen Mesut'un hangi milli takımı seçeceği merak konusuydu. Tercihi Almanya oldu. 2009'da ilk kez A milli olduğu Almanya ile 3 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası'na gitti, 2014'te Dünya Kupası'nı kaldırdı. 2018 Dünya Kupası'nda ise başarısızlıkta hedefe kondu. 2018'de Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sonrası uğradığı ırkçı saldırıların ardından, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum. Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşırdı" diyerek Almanya ile ipleri kopardı

İŞTE KARİYERİ
SCHALKE 04
39 maç-1 gol, 5 asist
WERDER BREMEN
108 maç-16 gol, 54 asist
REAL MADRID
159 maç-27 gol, 81 asist
ARSENAL
255 maç-45 gol, 79 asist
FENERBAHÇE
37 maç - 9 gol, 3 asist
BAŞAKŞEHIR
7 maç

11 KUPA KALDIRDI
1 Dünya Kupası Şampiyonluğu
1 Almanya Kupa Şampiyonluğu
1 İspanya Şampiyonluğu
1 İspanya Kupa Şampiyonluğu
1 İspanya Süper Kupa Şamp.
4 İngiltere Kupa Şampiyonluğu
2 İngiltere Süper Kupa Şamp

ARDA GÜLER'DEN DUYGUSAL VEDA
Mesut'un kariyerine nokta koyması Avrupa medyasında da büyük yankı uyandırırken, yıldız oyuncuya Karim Benzema, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Yusuf Yazıcı, Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve birçok isim destekte bulundu. F.Bahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ise "Küçükken videolarını izleyerek senden öğrendiklerimden, aynı forma altında oynadığımız günlere kadar bana öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkürler abi" mesajı yayınladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı yükseldi!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Yavuz Ağıralioğlu üzerlerindeki 'PKK gölgesini' itiraf etti! CHP ve HDP saldırıya geçti
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Twitter'dan siyasi operasyon: Kirli pazarlığı gizlediler! 'Yavuz Ağıralioğlu' TT listesinden kaldırıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun modeline tepki: Ülke böyle yönetilmez
PKK terörü yüzlerine vuruldu: Habertürk rahatsız oldu! "Yavuz Ağıralioğlu suç işliyor"
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar
6'lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti'de toplu istifalar gelebilir
İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu: Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız!
ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA