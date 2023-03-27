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Giriş Tarihi: 27.3.2023 10:31

Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya hamlesi! Transerde iki de rakip...

Fenerbahçe’den Bilal Yalçınkaya hamlesi! Transerde iki de rakip...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-Lacivertli ekip, genç yıldızı hedefine alırken, transferde iki dev rakiple de karşı karşıya gelecek. Kanarya, Hamburg altyapısında forma giyen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Yalçınkaya'ya talip oldu. Genç futbolcuya Fenerbahçe'nin dışında iki Avrupa devinin daha istediği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler geleceğin kadrosunu kurmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından yetenekli gençleri bünyesine katan Fenerbahçe'nin listesine giren son isim Bilal Yalçınkaya oldu.

Hamburg altyapısında forma giyen 2006 doğumlu genç yıldız için kulübüyle görüşmeler kısa süre içinde başlayacak. Arda Güler, Bora Aydınlık, İsak Vural, Jin Ho Jo gibi oyunculara 16 yaşındaki futbolcuyu da eklemeyi hedefliyor.

Alman Milli Takımı'nda altyapı kategorilerinde forma giyen Bilal'i, Bundesliga devleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund da yakından takip ediyor. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya hamlesi! Transerde iki de rakip...
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