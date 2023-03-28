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Giriş Tarihi: 28.3.2023 08:03 Son Güncelleme: 28.3.2023 08:10

Galatasaray'da 400 milyon TL'lik ödeme bekliyor

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da 400 milyon TL’lik ödeme bekliyor

Galatasaray yönetiminin nisan ayında önemli bir ödeme takvimi var. Bonservis taksitleri, futbol takımının birikmiş alacakları, Feghouli’ye ödenecek tazminat dahil ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya olan Aslan'a 400 milyon TL lazım...

Geçtiğimiz cumartesi günü yıllık olağan genel kurulun gerçekleştiği Galatasaray'da 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç 4.6 milyar TL olarak açıklandı. Kongrede ibra problemi yaşamayan ve tüm üyelerin desteğini alan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin asıl sınavı şimdi başlıyor.

Çünkü kulübü nisan ayı içinde 400 milyon TL'yi bulan ödemeler bekliyor. Özbek ve kurmayları borçları kapatmak için harıl harıl kaynak arıyor. Yıldızlarla dolu mevcut kadro için 43 milyon Euro'luk bonservis yükümlülüğüne girildi. Nisan ayına ertelenmiş bonservis taksitlerinin yanı sıra futbol takımının birikmiş alacakları kapatılacak.

EYLÜL AYINDA YENİ TESİS AÇILACAK
FIFA'ya açtığı davayı kazanan Feghouli'ye ödenecek 1.6 milyon Euro tazminatla birlikte kısa vadeli borç yükü 400 milyon TL'yi buluyor. Yönetim, futbol takımı ile birlikte faaliyetlerine başladığı projelerine de tam mesai harcıyor. Mecidiyeköy'deki Leo-Rezidences projesini tamamlayacak kulüp, ayrıca eylül ayına kadar Kemerburgaz'daki yeni tesisini açacak ve inşaat maliyetleri için de kaynak aramaya başladı.

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Galatasaray'da 400 milyon TL'lik ödeme bekliyor
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