İngiltere’de Ozan Tufan fırtınası! 8 gollü maça damga vurdu...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 40'ıncı haftasında Sunderland'e konuk oldu. Kritik maçta yıldızlaşan isim Ozan Tufan'dı. 28 yaşındaki orta saha karşılaşmada konuk takım adına hayati bir rol oynadı.

Hull City'de Ozan Tufan'ın gösterdiği performans maçın sonucunu belirledi. Öte yandan Allahyar Sayyadmanesh de, Sunderland deplasmanında fileleri havalandırdı.

OZAN TUFAN'DAN HAYATİ GOL

Karşılaşmanın 90+8'inci dakikasında maçın hakemi bu kez Hull City lehine penaltı kararı verdi. Sarı-siyahlılarda topun başına Ozan Tufan geçti. Ozan Tufan'ın golüyle birlikte skor 4-4'e geldi. Kalan sürede başka gol olmadı ve takımlar sahadan eşitlikle ayrıldı.

Ozan Tufan bu sezon Hull City formasını 38 maçta giydi. 28 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda rakip fileleri 7 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ozan Tufan'ın Championship ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro. (Milliyet)