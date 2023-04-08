Selçuk İnan’dan Fatih Terim itirafı!

Galatasaray'da 9 sezon boyunca futbol oynayan ve sarı-kırmızılılarda efsaneler arasına adını yazdıran Selçuk İnan suskunluğunu bozdu. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon yardımcı antrenör olarak görev yapan Selçuk İnan, Socrates'e konuk oldu.

Selçuk İnan'ın Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar ses getirdi. Sarı-kırmızılılardaki sıkıntıları anlatan Selçuk İnan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük zamanındaki yeniden yapılanmayla ilgili gelen soruya Selçuk İnan, " Yönetimin kararıyla ortaklaşa hareket etmişlerdi. O dönem yapılması gereken o diye düşünülmüştü. Sorunlar hep vardı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü. Samimi gibi gözüküyordu herkes ama değilmiş. Galatasaray'da oynamak kolay değil. Bizim aldığımız oyuncuların hemen şampiyonluğa odaklanması ve şampiyonluğu hedeflemesi çok kolay değildi. İşler kötü gittiğinde ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, buna izin vermezdi, daha tecrübeli daha önemli oyuncular istenebilirdi" cevabını verdi.

Sarı-kırmızılıların o dönemde yaşadıklarını anlatan Selçuk İnan, "Galatasaray'a daha önemli isimler gelmişti daha öncesinde, ama son antrenör dönemimde Galatasaray'da böyle bir şey olmasın dediler, Galatasaray'ın kurtuluşu olsun dediler, Türkiye'de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık. Gerçekçi değildi açıkçası" ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılanma konusunda Fatih Terim'in emin olduğunu belirten Selçuk İnan, "Ben 2 sene üst üste şampiyon oldum beni de istemeyen taraftarlar vardı. İnsanlar sıkılıyor. Türkiye'de tüketen bir toplum olduğu için insanlar sizi gördükçe sıkılmaya başlıyor. Hoca bu projeye inanmıştı. Kendine çok inanıyordu. 'Hocam emin miyiz?' diye soruyordum. Ama Fatih hocam gerçekten buna emindi, hoca buna inanmıştı gerçekten, bunu yapabilecek tek biri vardı Fatih Terim idi, onu öyle ikna ettiler, arkasında durduk hocamızın. Ama olmadı" açıklamasını yaptı.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldığını açıklayan Selçuk İnan, "O sene Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gitmiş olsaydım o takım şampiyon olurdu. Çünkü hakikaten iyi katkılar vermiştim. Fenerbahçe'nin çok iyi bir teklifi vardı. Trabzonspor'dayken kötü olaylar yaşanmıştı. Ama kötü olaylar başlamadan önce Fenerbahçe ilgileniyordu. Hayaldi benim için, aşktı Galatasaray" diye konuştu. (Milliyet)