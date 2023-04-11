Aboubakar rekora rekor katar! Trabzonspor maçında gol atması halinde...

Weghorst'un takımdan ayrılmasıyla Beşiktaş'a geri dönen ve ilk 4 maçta suskun kaldıktan sonra, "Herkese eski Vincent Aboubakar'ı izlettireceğim" diyerek söz veren Kamerunlu golcü, sonrasında coştu… Son 5 maçında 6 kez ağları sarsarak siyah-beyazlıların çıkışında büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki santrfor, sözünün arkasında durdu. İkinci kez 5 maç üst üste gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, şimdi gözünü yeni bir başarıya çevirdi. Pazar günü Trabzonspor karşısında da fileleri havalandırması halinde kariyerinde ilk kez arka arkaya 6 lig maçında gol atmış olacak Aboubakar, kendi rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.





ÇALIŞMALARIN MEYVESİNİ TOPLUYOR

Aboubakar formunu artırdığı bu dönemde özel çalışmalarının da meyvesini topladı. İlk geldiğinde fiziksel olarak iyi görünmeyen oyuncu, bu durumu tersine çevirdi. Fenerbahçe derbisinde takımının sahada en çok mesafe kat eden ismi olan Aboubakar (11.3 km), Giresunspor maçında ise Beşiktaş'ta bu alanda en başarılı ikinci oyuncu oldu (10.8 km). Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in de müthiş bir seri yakalayan öğrencisiyle özel olarak ilgilendiği öğrenildi.