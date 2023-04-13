Trabzonspor’da Edin Visca’nın yerine gelecek isim açıklandı! Xherdan Shaqırı...

Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine Xherdan Shaqiri gündeme geldi! Sakatlığı sebebi ile istikrar yakalayamayan Edin Visca'ya alternatif arayan Trabzonspor, Xherdan Shaqiri'yi yeni hedef olarak belirledi.

TRABZONSPOR'DA EDIN VISCA'NIN YERİNE XHERDAN SHAQIRI

Kariyerindeki en sıkıntılı dönemleri yaşayan Edin Visca, sezon genelinde pek bir varlık gösteremedi ve sakatlıktan yana şansı dönmedi.

Önümüzdeki yıl daha istikrarlı skorlar almak isteyen yönetim ise bu duruma çözüm olarak Xherdan Shaqiri transferini gündemine aldı.

MLS ekiplerinden Chicago Fire FC'de forma giyen hücumcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak bakacağı düşünülürken, ayrıca da önümüzdeki kış biten sözleşmesi de avantaj olarak görülüyor. (Akşam)

