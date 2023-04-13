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Giriş Tarihi: 13.4.2023 10:41

Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine gelecek isim açıklandı! Xherdan Shaqırı...

Trabzonspor’da Edin Visca’nın yerine gelecek isim açıklandı! Xherdan Shaqırı...

Trabzonspor'da Edin Visca'nın uzun süreli sakatlığı yönetimi yeni planlar yapmak zorunda bıraktı! İsviçre basınına göre Xherdan Shaqiri'yi iyi bir alternatif olan düşünen Karadeniz ekibi, 31 yaşındaki yıldız için girişimde bulunacak.

Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine Xherdan Shaqiri gündeme geldi! Sakatlığı sebebi ile istikrar yakalayamayan Edin Visca'ya alternatif arayan Trabzonspor, Xherdan Shaqiri'yi yeni hedef olarak belirledi.

TRABZONSPOR'DA EDIN VISCA'NIN YERİNE XHERDAN SHAQIRI
Kariyerindeki en sıkıntılı dönemleri yaşayan Edin Visca, sezon genelinde pek bir varlık gösteremedi ve sakatlıktan yana şansı dönmedi.

Önümüzdeki yıl daha istikrarlı skorlar almak isteyen yönetim ise bu duruma çözüm olarak Xherdan Shaqiri transferini gündemine aldı.

MLS ekiplerinden Chicago Fire FC'de forma giyen hücumcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak bakacağı düşünülürken, ayrıca da önümüzdeki kış biten sözleşmesi de avantaj olarak görülüyor. (Akşam)

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Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine gelecek isim açıklandı! Xherdan Shaqırı...
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