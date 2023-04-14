Manchester City maçı sonrası Sane’ye yumruk atan Mane’ye rekor ceza!

Bundesliga devi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk atan Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane'ye rekor ceza verdi. Münih yönetimi "hatalı davranış" sergilediği gerekçesiyle Hoffenheim ile oynanacak karşılaşma öncesi Mane'nin kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
REKOR CEZA
Bild'in haberine göre, Bayern Münih yönetimi, Sadio Mane'ye 500 bin euro ceza ödemesine karar verdi. Bu ceza Münih tarihinde en büyük ceza olarak kayıtlara geçti.
32 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Bavyera ekibi, 31 yaşındaki Mane'yi sezon başında Liverpool'dan 32 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Mane, bu sezon 11 gol ve 5 asistle mücadele ediyor.