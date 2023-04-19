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Giriş Tarihi: 19.4.2023 15:53 Son Güncelleme: 19.4.2023 16:01

Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi resmen sona erdi!

Ümraniyespor’da Recep Uçar dönemi resmen sona erdi!

Kulüp tarihinde bu sezon ilk kez Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu sezon kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e Ümraniyespor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

ÜMRANİYESPOR'UN AÇIKLAMASI

Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, "Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü" olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır. Sayın Recep Uçar'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi resmen sona erdi!
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