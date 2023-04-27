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Giriş Tarihi: 27.4.2023 16:17

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

DHA
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32.haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynanacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik çalışmalar ile yarım sahada çift kale maça yer verildi.
Sakatlıkları geçen Uğur Çiftçi, Leke James ve Alaaddin Okumuş da takımla birlikte çalışmalara başladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

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Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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