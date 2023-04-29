Süper Lig’de Trabzonspor zorlu Konyaspor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Diğer yanda Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor XI: Sehic, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Bouchalakis, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.

Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.