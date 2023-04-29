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Giriş Tarihi: 29.4.2023 15:08

Süper Lig'de Trabzonspor zorlu Konyaspor deplasmanında! 11'ler belli oldu

Süper Lig’de Trabzonspor zorlu Konyaspor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 32. haftada Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta iki takımın da tek hedefi 3 puan. Trabzonspor yeni hocası Nenad Bjelica ile ilk puanlarını almak istiyor. İki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi Konyaspor 42 puanla 8. sırada yer alırken, Trabzonspor 45 puanla 6. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR

Bordo-mavili takım, yeni hocası Bjelica ile ilk puanlarını almak ve kötü performansını geride bırakarak çıkış yakalamak istiyor. Trabzonspor ligdeki son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Diğer yanda Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Konyaspor XI: Sehic, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Bouchalakis, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.

Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.

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Süper Lig'de Trabzonspor zorlu Konyaspor deplasmanında! 11'ler belli oldu
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