Süper Lig’de Trabzonspor zorlu Konyaspor deplasmanında! 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi Konyaspor 42 puanla 8. sırada yer alırken, Trabzonspor 45 puanla 6. sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR
Bordo-mavili takım, yeni hocası Bjelica ile ilk puanlarını almak ve kötü performansını geride bırakarak çıkış yakalamak istiyor. Trabzonspor ligdeki son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Diğer yanda Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Konyaspor XI: Sehic, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Bouchalakis, Marlos Moreno, Michalak, Pozuelo, Diouf.
Trabzonspor XI: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok.