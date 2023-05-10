Depremzede çocuklar için sahaya çıktılar

BAKAN NEBATİ: "DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ BİR NEBZE DE OLSA NEFES ALDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, törendeki konuşmasında, maçtan keyif aldıklarını belirterek, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin bir nebze de olsa nefes almasını sağladık. Bu anlamda değerli TFF Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

TFF'nin, maçı izlemeye gelen her taraftar adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 lira bağış yapacağını vurgulayan Nebati, "Bugün sadece bu organizasyonu yapmakla kalmadılar aynı zamanda maddi destekle bulunmakla bize büyük bir güç verdiler." diye konuştu.

Nebati, TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu'nun da üst liglerde büyük başarılar elde edeceğini dile getirdi.

Karşılaşmanın kampanya için ciddi farkındalık oluşturduğunu aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Çok değerli futbolcularımız, hocalarımız, hakemler buradaki varlıklarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimize hakikaten bir nefes aldırdı. TFF, ilk günden beri sadece futbolla ilgili adımları atmıyor. Depremle ilgili gerekli her türlü insani yardımı da çok hızlı şekilde gerçekleştirerek Federasyonun aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir kurumu olduğunu ortaya koymuş oldu."