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Giriş Tarihi: 10.5.2023 15:38

Helal olsun Orkun Kökçü!

Helal olsun Orkun Kökçü!

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, gösterdiği performans ile Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor.

Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü, Excelsior maçı sonrası yaptıklarıyla tüm Hollanda'dan alkış aldı. Orkun Kökçü, 2-0 kazandıkları maçın ardından sessiz sedasız bir şekilde iki kişinin yanına gitti ve onlara tüm takımın imzaladığı formalar hediye etti. Bir gazetecinin telefonla çektiği video sonrası, bu kişilerin kimler olduğu merak konusu oldu.

O 2 KİŞİNİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf, bu anlara tanık olan hemşire Jan van Katwijk ile konuştu. Orkun Kökçü'nün sohbet ettiği kişilerin yoğun terapi gören ve umudu az olan kanser hastaları olduğu ortaya çıktı.

Van Katwijk, "Orkun Kökçü gibi birinin böyle yapması gerekmiyordu. Onlarla gelip sohbet etti ve biraz süre istedi. Ardından elinde iki tane maçta giyilmiş ve tüm takımın imzaladığı formayla geri geldi." dedi.

"ORKUN BANA KENDİ FORMASINI VERDİ"
Orkun'un sohbet ettiği kişilerden biri olan 72 yaşındaki Kees Nooren, "Orkun yanıma geldi, maçtan keyif alıp almadığımı sordu. Bana bol bol güç diledi. Bana üzerinde tüm futbolcuların imzalarının olduğu kendi formasını hediye etti. O gerçek ve örnek bir kaptan." dedi.

FEYENOORDLULAR GURUR DUYUYOR
Feyenoordlu taraftarlar da kaptanları Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadı.

İŞTE TWİTTER'DAKİ BAZI YORUMLAR:

"Orkun Kökçü, gerçek şampiyonluğun ne olduğunu hepimize gösterdi."

"Orkun Kökçü'nün bu yaptığı tüm galibiyetlerden daha güzel."

"Orkun Kökçü, bizim kaptanımız. Gurur duyuyoruz."

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Helal olsun Orkun Kökçü!
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