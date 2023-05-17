Spor Toto 1. Lig’de 38. haftanın programı açıklandı!

Spor toto 1. Lig'de 38. hafta heyecanı 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
20 Mayıs Cumartesi:
19.00 Altay-Tuzlaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
21 Mayıs Pazar:
16.00 Beyçimento Bandırmaspor - Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor-Dyorex Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)
16.00 Manisa FK-Pendikspor (Mümin Özkasap)
16.00 Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)