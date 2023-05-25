Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fransa Olimpiyat Komitesi Başkanı Brigitte Henriques, istifa etti
Giriş Tarihi: 25.5.2023 16:06

Fransa Olimpiyat Komitesi Başkanı Brigitte Henriques, istifa etti

AA
Fransa Olimpiyat Komitesi Başkanı Brigitte Henriques, istifa etti

Fransa Olimpiyat Komitesi (CNOSF) Başkanı Brigitte Henriques, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CNOSF'tan yapılan açıklamada, bugün düzenlenen genel kurul toplantısının ardından organizasyonun ilk kadın başkanı Henriques'in istifa dilekçesini yönetime sunduğu ve kabul edildiği belirtildi.

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 14 ay kala yaşanan istifanın ardından Genel Sekreter Astrid Guyart, geçici olarak başkanlık görevini yürütecek. Yeni başkanın belirleneceği oylama, üç ay içinde düzenlenecek.

Geçmişte profesyonel futbol da oynayan Brigitte Henriques, CNOSF'da uzun yıllar boyunca genel sekreterlik görevini yürüten Didier Seminet hakkında iç soruşturma başlatılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulunmuştu. 52 yaşındaki Henriques'in, Seminet tarafından "psikolojik işkence" gördüğü iddialarının yayılmasının ardından CNOSF tarafından geçen yıl eylül ayında düzenlenen yönetim kurulu toplantısında gizli oylama sonucunda alınan kararla, Seminet'in genel sekreterlik görevine son verilmişti. Henriques de iki aylık "hastalık" arasının ardından aralık ayında başkanlık görevine dönmüştü. Hakkındaki iddiaları reddeden Seminet ise Henriques'e karşı hakaret davası açmıştı.

Paris 2024, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar
"İnsanlık kaybetti" demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomotiv bayilerine ceza yağdı
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH'a konuştu! Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Eğer 3. tur olsa eminim bunu da söylerdi
CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu
Şaşmaz pusula
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
Acemler’e bir köprü daha
Üsteğmen ile Bakan Akar arasında dikkat çeken diyalog: Buradan geçiş mümkün değil komutanım
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Olimpiyat Komitesi Başkanı Brigitte Henriques, istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA