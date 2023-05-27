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Giriş Tarihi: 27.5.2023 23:39

Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı yendi

AA
Real Madrid deplasmanda Sevilla’yı yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi Sevilla, karşılaşmanın 3. dakikasında Rafael Mir'in golüyle öne geçti.

Real Madrid'de öne çıkan isim olan Rodrygo Goes attığı iki golle (Dk. 38 ve Dk. 69) takımına galibiyeti getirdi.

Sevilla'da Marcos Acuna 83. dakikada Dani Ceballos'a yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona'nın 14 Mayıs'ta şampiyonluğunu ilan ettiği ligin bitimine 1 hafta kala puanını 77'ye çıkaran Real Madrid, ikinci sırada bulunuyor.

Sevilla ise 49 puanla 10.lukta kaldı.

Diğer yandan, 21 Mayıs'ta deplasmanda oynanan Valencia karşılaşmasında tribünlerden ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madrid'in Brezilyalı futbolcu Vinicius, dizindeki sakatlık gerekçesiyle son iki maçtır forma giymiyor.

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Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı yendi
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