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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Yiğido nefes aldı

Yiğido nefes aldı
SIvasspor, evinde Konyaspor'u 1-0 yendi. Taraftarın fazla ilgi göstermediği maçta Yiğidolar, 17. dakikada öne geçti. Calvo'nun geri pasının ardından kaleci Sehic'in uzaklaştırmak istediği top Leke James'e çarparak filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Sivas 1-0 kazandı. Kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Yiğidolar, son maçında Kayserispor'u konuk edecek. Kırmızıbeyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından, "Çok kritik bir karşılaşmaydı. Taraftarımızın bizi desteklemesi gerekirdi. Kazanmasak zor durumda kalacaktık" dedi.

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Yiğido nefes aldı
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