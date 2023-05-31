Yiğido nefes aldı

evinde Konyaspor'u 1-0 yendi. Taraftarın fazla ilgi göstermediği maçta Yiğidolar, 17. dakikada öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmayınca Sivas 1-0 kazandı. Kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Yiğidolar, son maçında Kayserispor'u konuk edecek. Kırmızıbeyazlı takımın teknik direktörümaçın ardından, "Çok kritik bir karşılaşmaydı. Taraftarımızın bizi desteklemesi gerekirdi. Kazanmasak zor durumda kalacaktık" dedi.