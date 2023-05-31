Yiğido nefes aldı

SIvasspor, evinde Konyaspor'u 1-0 yendi. Taraftarın fazla ilgi göstermediği maçta Yiğidolar, 17. dakikada öne geçti. Calvo'nun geri pasınınardından kaleci Sehic'in uzaklaştırmakistediği top Leke James'e çarparakfilelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Sivas 1-0 kazandı. Kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Yiğidolar, son maçında Kayserispor'u konuk edecek. Kırmızıbeyazlı takımın teknik direktörü RızaÇalımbay maçın ardından, "Çok kritik bir karşılaşmaydı. Taraftarımızın bizi desteklemesi gerekirdi. Kazanmasak zor durumda kalacaktık" dedi.