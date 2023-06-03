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Giriş Tarihi: 3.6.2023

İtalya’da yılın en iyisi Kim!

İtalya’da yılın en iyisi Kim!
Fenerbahçe'nın sezon başında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'yi sattığı Kim Minjae, İtalya'da fırtına gibi esti. Takımının Serie A şampiyonluğuna uzanmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki stoper, ücretini de katladı... Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen Güney Koreli futbolcu, İtalya'da büyük bir ödülün de sahibi oldu. Kim Min-Jae, Çizme'de yılın en iyi defans oyuncusu seçildi. Yıldız futbolcunun, bu sezon yüklü bir bonservis bedeliyle Napoli'den ayrılması bekleniyor.

KAYSERISPOR'A 3 PUAN ŞOKU!
SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'a, Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Kulüp Lisans Kurulu, sarı-kırmızılı takımın, verilen süreler içerisinde eksiklerini tamamlamadığı için 3 puanını sildiğini açıkladı. Tahkim'den yapılan duyuruya göre; "Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 - K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurul, Kayserispor'un başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar vermiştir" denildi

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İtalya’da yılın en iyisi Kim!
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