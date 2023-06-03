İtalya’da yılın en iyisi Kim!

sezon başında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'yi sattığı Kim Minjae, İtalya'da fırtına gibi esti.26 yaşındaki stoper, ücretini de katladı... Güncel piyasa değeriGüney Koreli futbolcu, İtalya'da büyük bir ödülün de sahibi oldu. Kim Min-Jae, Çizme'de yılın en iyi defans oyuncusu seçildi. Yıldız futbolcunun, bu sezon yüklü bir bonservis bedeliyle Napoli'den ayrılması bekleniyor.Lig ekiplerinden Kayserispor'a, Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Kulüp Lisans Kurulu, sarı-kırmızılı takımın,3 puanını sildiğini açıkladı. Tahkim'den yapılan duyuruya göre; "Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 - K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurul, Kayserispor'un başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar vermiştir" denildi