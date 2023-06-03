İtalya’da yılın en iyisi Kim!

Fenerbahçe'nın sezon başında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'yi sattığı Kim Minjae, İtalya'da fırtına gibi esti. Takımının Serie A şampiyonluğunauzanmasındabüyükpay sahibi olan 26 yaşındaki stoper, ücretini de katladı... Güncel piyasa değeri 50 milyonEuro olarak gösterilen Güney Koreli futbolcu, İtalya'da büyük bir ödülün de sahibi oldu. Kim Min-Jae, Çizme'de yılın en iyi defans oyuncusu seçildi. Yıldız futbolcunun, bu sezon yüklü bir bonservis bedeliyle Napoli'den ayrılması bekleniyor.
KAYSERISPOR'A 3 PUAN ŞOKU!
SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'a, Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Kulüp Lisans Kurulu, sarı-kırmızılı takımın, verilen süreleriçerisinde eksiklerini tamamlamadığıiçin 3 puanını sildiğini açıkladı. Tahkim'den yapılan duyuruya göre; "Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve E.71 - K.2022/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Kurul, Kayserispor'un başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar vermiştir" denildi