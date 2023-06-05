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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Müzelik oyuncu!

Müzelik oyuncu!

Trabzonspor, taraftarına ağlayarak veda eden Marek Hamsik’i onore etti. Bordo-mavililer, Slovak orta sahanın son maçta giydiği ve imzaladığı formayı, Şamil Ekinci Müzesi'ne astı. "Forma, en değerlilerimiz arasında" mesajı paylaşıldı

Trabzonspor'un 5-1'lik Alanyaspor galibiyeti taraftarın yüzünü güldürürken, Marek Hamsik'in iç sahadaki son maçına çıkması camiayı hüzne boğdu. Futbol kariyerine son vereceğini açıklayan Slovak maestro, son kez sahne aldığı karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. 61. dakikada tribünlerin alkışlarıyla kenara gelen 35 yaşındaki orta saha, duygusal anlar yaşadı. Bu sırada skorborda yansıtılan 'The last dance' (son dans) yazısı eşliğinde yerini Abdülkadir'e bırakan oyuncu, alkışlar ve gözyaşlarıyla saha kenarına geldi. Maç bitiminde taraftarı son kez selamlayan ve üçlü çektiren Hamsik'i, arkadaşları kucaklayıp havaya attı. Trabzonspor Kulübü de Hamsik'in, Alanya maçında giydiği ve imzaladığı formayı, Şamil Ekinci Müzesi'ne astı. Bordo-mavililer, "Grande'nin imzalı forması en değerlilerimiz arasında, müzemizde" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

TRABZON'DAN HAMSİK GEÇTİ
2021 yazında Göteborg'dan transfer oldu, bordomavili formayı 65 kez giydi. 6 gol ve 6 asist kaydetti.
Kariyerinin tek lig şampiyonluğunu 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile kazandı.
Bu sezon 23 müsabakada 1071 dakika görev aldı ve 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

KOURBELİS İMZALIYOR
Transfer için kolları erken sıvayan ve Dimitrios Kourbelis'i görüşme için İstanbul'a getiren Trabzonspor, anlaşmayı sağladı. Panathinaikos ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki orta saha ile 900 bin Euro garanti ücret üzerinden 2+1 yıllık mukavele için el sıkışıldığı öğrenildi. İmzayı atacak olan Yunan oyuncu, yeni sezon kampında hazır bulunacak.

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Müzelik oyuncu!
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