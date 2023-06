Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama! "UEFA'ya başvuru yaptık, mağduruz"

Beşiktaş Dergisi'nin haziran sayısına açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, camiaya ve taraftarlara seslenerek, şu ifadelere yer verdi:"Değerli Beşiktaşlılar,Mayıs ayı, hüznü ve sevinci bir arada yaşadığımız bir ay oldu. Beşiktaş tarihinin en önemli akil isimlerinden Mesut Arda ağabeyimizi maalesef kaybettik. Sağlığında, "Beşiktaş sadece bir spor kulübü değil; aynı zamanda çok büyük bir sivil toplum kuruluşudur" derdi. Yaşamı boyunca sadece Beşiktaş için çalışıp, varını-yoğunu ortaya koyan Mesut Arda büyüğümüze; şahsım, Yönetim Kurulumuz ve camiamız adına bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum.Futbol Özkaynak Düzenimizin takımları yaptıkları olumlu çalışmaların semeresini almaya devam ediyor. U-16 Gelişim Ligi'nde şampiyon olan Beşiktaş Artaş takımımızla Vodafone Park'ta bir araya geldik. Kutlamamıza, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Sekreterimiz Mehtap Ferah; Futbol Altyapı, Kadın Futbol ve Espor'dan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi katıldılar. Kendilerini bu başarılarından ötürü tebrik ediyor; başta sponsorumuz Artaş'ın yöneticileri olmak üzere, emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum.Ayrıca U-11 Takımımız, Antalya'da düzenlenen Kemer 9. Junior Cup'ta namağlup şampiyon oldu. U-11 Takımımızın sporcusu Ömer Sinacı ise turnuvanın en golcü sporcusu seçildi.Bir diğer başarı ise U-12 takımımızdan geldi. U-12 takımımız Süper Kupa maçında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek, Süper Kupa'nın sahibi olurken; U-12 Lig 34'te ise Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek çifte kupanın sahibi oldu.1'inci Lig'de şampiyon olarak hak ettiği Sultanlar Ligi'ne yükselen Kadın Voleybol Takımımızı yeniden güçlendirmek için çalışmalarımız olanca hızıyla sürüyor. Kadın Voleybol Takımımızın başına daha önce Türkiye'de çalışmış deneyimli İtalyan koç Giovanni Caprara'yı getirdik. İlk transferimizi de Avrupa'nın sayılı oyuncularından biri olan Sırp pasör çaprazı Jovana Brakocevic'i kadromuza katarak gerçekleştirdik. Beşiktaşımızın Voleybol markası Sultanlar Lig'inde de adından söz ettirmeye devam edeceğine inancım sonsuzdur. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çok çileli bir sezonu geride bıraktık. Sporcularımız son dönemde inanılmaz bir başarı göstererek bizlerin yüzünü kara çıkarmadı. Yeni sezonda, yeni bir sayfa açacağımızı belirtmek isterim.10 ilimizi adeta harap ve bitap düşürerek, binlerce can kaybına yol açan ve halkımızı derinden yaralayan depremin etkilerini bir nebze hafifletmek için başlattığımız yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Bu vesileyle geliri tamamen depremzedelere yollanmak amacıyla Futbol A Takımımız Bakü'de Azerbaycan Ligi'nin güçlü ekiplerinden Sabah FC ile karşılaştı. Bu anlamlı dostluk maçımız, dostça 3-3'lük skorla berabere sonuçlandı. Aynı amaçla ilk uluslararası maçımızı dünya devi ve bizim gibi 120 yaşında olan Atletico Madrid ile yapmıştık. Beşiktaş camiası olarak bir kez daha ifade etmek istiyorum ki; şartlar ne olursa olsun depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.Mayıs ayında Adana'da yeni dernek binamızın açılışını da gerçekleştirdik. Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Bayrak, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol ile Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Enis Ulusoy, Ahmet Akçelik, İbrahim Burak Aslanoğlu, Ömer Karabacak ve Elçin Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni lokalinin açılış töreninde Adanalı Beşiktaşlılarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Yine Adana'da Beşiktaşlı İş Adamları Derneği'nin 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak amacıyla düzenlediği yardım gecesine katıldık. Her zaman söylediğim gibi, derneklerimiz ve iş insanlarımızın katkıları Beşiktaşımızı daha da yüceltecektir.Son olarak ifade etmek isterim ki Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız, mayıs ayı boyunca aldıkları güzel sonuçlarla yüzümüzü güldürmeye devam ettiler. Bu başarının önümüzdeki sezona ve Avrupa kupalarında oynayacağımız maçlara da yansımasını temenni ediyorum. Bu arada deprem sonrası, ligden çekilmek zorunda kalan iki takım sonrası uygulama ile ilgili olarak şahsıma basının sorduğu bir soru üzerine, 'Biz adaletli bir uygulama istiyoruz; bunu kendimiz için değil, herkes için istiyoruz. Oynanmayan maçlar yok hükmündedir. Ne bize ne de başka bir takıma ligden çekilen takımlarla ilgili olarak 3'er puan verilmesin' şeklinde özetlenebilecek bir açıklama yapmıştık. O gün, 'Vay efendim bunca acı varken Beşiktaş Başkanı puan peşinde koşuyor' şeklinde, beni acımasızca eleştiren çevreler oldu ama her zaman olduğu gibi, gelinen nokta beni haklı çıkardı; birçok çevre dediğime geldi. Geldiğimiz nokta net bir mağduriyet oluşturmuştur. Ayrıca UEFA nezdinde de girişimlerimizi yaptık."