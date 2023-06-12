PSV’de Peter Bosz dönemi!

Hollanda Ligi'nde sezonu ikinci sırada tamamlayan PSV'nin yeni teknik direktörü belli oldu. 2022-23'e Ruud van Nistelrooy ile başlayan PSV, Hollandalı efsane ile 24 Mayıs tarihinde yollarını ayırmıştı.

3 YILLIĞINA PETER BOSZ

Teknik direktör arayışlarına derhal başlayan PSV, son olarak Lyon'u çalıştıran Peter Bosz'u göreve getirdiğini resmen duyurdu.

Hollanda ekibi, yaklaşık 9 aydır boşta olan Peter Bosz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Konuyla ilgili konuşan PSV Teknik Heyet Sorumlusu Earnie Stewart, Peter Bosz'un ideal aday olduğunu ve 59 yaşındaki teknik adamla anlaştıklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.