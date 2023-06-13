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Giriş Tarihi: 13.6.2023 17:19

Messi'den 2026 Dünya Kupası için açıklama!

Messi’den 2026 Dünya Kupası için açıklama!

Inter'nin yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için önemli bir açıklamada bulundu.

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi.

"BU KONUDAKİ FİKRİMİ DEĞİŞTİRMEDİM 2026'DA YOKUM"

2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağına dair bir soruyu yanıtlayan Messi, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım." sözlerini sarf etti.

Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun açıklaması birçok sporseveri hayal kırıklığına uğrattı.

35 yaşındaki Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile zafere ulaşarak kariyerinin ilk Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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Messi'den 2026 Dünya Kupası için açıklama!
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