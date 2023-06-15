Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu!
Giriş Tarihi: 15.6.2023 10:21

Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu!

AA
Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu!

Trabzonspor Kulübünde Kadın Komisyonu kuruldu.

Hatice Öztürk başkanlığında oluşturulan Kadın Komisyonunun kulüp binasında gerçekleştirilen kuruluş toplantısına, başkan Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve bazı yöneticiler katıldı.

Başkan Doğan, Kadın Komisyonunun kurulmasının kulübün geleceği adına büyük bir eksikliği giderme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, "Trabzonspor yönetiminde de kadın üyelerimiz olmalı. Geçtiğimiz genel kurulda olağanüstü durum nedeniyle konuya gereken hassasiyeti gösteremedik. Bu eksikliği ilk kongrede gidereceğiz. Kadın üyelerimizin ve taraftarımızın artması için önemli bir gelişme. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı tribünlere çekmeliyiz." diye konuştu.

Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk ise Trabzonspor'un her aşamasında kadınların azami düzeyde yer alması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. Hayatın her kademesinde başarılı olan kadınların Trabzonspor'a da büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Trabzonspor'a her bakımdan katkı sağlamak için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız. Çünkü Trabzonspor, her Trabzonlunun ortak değeri ve üst kimliğidir."

Mimar Hatice Öztürk başkanlığındaki Kadın Komisyonunda, Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın, Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Arslan, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ebru Çolak, Borsa İstanbul Meslek Anadolu Lisesi Müdürü Lütfiye Kul Ercan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Seyyare Sungur, Karadeniz Teknik Üniversitesi iç denetçisi Hasibe Usta, eczacı Zeynep Göktaş ve iş kadını Şaduman Çanakçı yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a: Gazetecilik değil terbiyesizlik
Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi
Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı! Faciadan dönüldü
Yetti be!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsviçre'de alçak gösteri! Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldılar
SON DAKİKA: Fed faiz kararı açıklandı! Küresel piyasalar merakla bekliyordu
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
Deprem bölgesinden CHP’ye bakış
Azerin’e bakın ve utanın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA