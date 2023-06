Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu!

Hatice Öztürk başkanlığında oluşturulan Kadın Komisyonunun kulüp binasında gerçekleştirilen kuruluş toplantısına, başkan Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve bazı yöneticiler katıldı.

Başkan Doğan, Kadın Komisyonunun kurulmasının kulübün geleceği adına büyük bir eksikliği giderme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, "Trabzonspor yönetiminde de kadın üyelerimiz olmalı. Geçtiğimiz genel kurulda olağanüstü durum nedeniyle konuya gereken hassasiyeti gösteremedik. Bu eksikliği ilk kongrede gidereceğiz. Kadın üyelerimizin ve taraftarımızın artması için önemli bir gelişme. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı tribünlere çekmeliyiz." diye konuştu.

Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk ise Trabzonspor'un her aşamasında kadınların azami düzeyde yer alması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. Hayatın her kademesinde başarılı olan kadınların Trabzonspor'a da büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Trabzonspor'a her bakımdan katkı sağlamak için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız. Çünkü Trabzonspor, her Trabzonlunun ortak değeri ve üst kimliğidir."

Mimar Hatice Öztürk başkanlığındaki Kadın Komisyonunda, Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın, Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Arslan, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ebru Çolak, Borsa İstanbul Meslek Anadolu Lisesi Müdürü Lütfiye Kul Ercan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Seyyare Sungur, Karadeniz Teknik Üniversitesi iç denetçisi Hasibe Usta, eczacı Zeynep Göktaş ve iş kadını Şaduman Çanakçı yer alıyor.