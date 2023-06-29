Galatasaraylı Zaniolo, Juventus'a göz kırptı! "Çocukluğumdan beri her zaman onları destekledim"

SACHA BOEY, ICARDI VE MERTENS'E ÖVGÜ

Zaniolo, Galatasaray'da Sacha Boey'in iyi bir futbolcu, Mauro Icardi'nin ise oynadığı en iyi santraforlardan olduğunu dile getirirken, "Dries Mertens hakkında çok fazla şey söylemeye gerek yok. Çünkü Napoli'de tarih yazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Şubat ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra başkent takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüp görüşmediği sorusuna Zaniolo, "Hayır, kendisiyle görüşmedim. Ancak Mourinho'nun beni sevdiğini, Galatasaray'dan takım arkadaşım Sergio Oliveira'ya sorduğunu biliyorum. Mourinho'ya her zaman minnettarım" yanıtını verdi.