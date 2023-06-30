Christophe Galtier, gözaltına alındı!

PSG teknik direktörü Christophe Galtier, geçtiğimiz aylarda skandal bir iddia ile karşı karşıya kalmıştı. Bugün meydana gelen gelişmeler sonucunda Galtier, gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Christophe Galtier'in geçtiğimiz yıl Nice'te çalıştığı dönemde, eski futbol direktörü Julien Fournier'e yolladığı iddia edilen bir e-mail tüm Fransa kamuoyunun ve spor dünyasının gündemine oturmuştu.

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Galtier'in hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda ise Fransız teknik adamın 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte 45 bin euro para cezası alabileceği öne sürülmüştü.

GÖZALTINA ALINDI

RMC Sport'ta yer alan habere göre Christophe Galtier, Nice dönemindeki ırkçı söylemleri nedeniyle açılan soruşturma kapsamında bugün polisler tarafından gözaltına alındı.

OĞLU DA GÖZLATINDA

Halen Paris Saint-Germain ile sözleşmesi devam eden 56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten görevliler tarafından gözaltına alınırken, Savcılık Galrtier'in oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.