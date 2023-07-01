Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor bir transferini daha duyurdu! İşte genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sözleşmesi...
Giriş Tarihi: 1.7.2023 20:43

Son dakika haberi: Trabzonspor bir transferini daha duyurdu! İşte genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sözleşmesi...

İHA
Son dakika haberi: Trabzonspor bir transferini daha duyurdu! İşte genç kaleci Onuralp Çevikkan’ın sözleşmesi...

Trabzonspor, , Altınordu'nun 17 yaşındaki genç kalecisi Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 5 taksit halinde toplam 700.000.-EUR + KDV ödenecektir. Altınordu A.Ş.'ye ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i, ödenecektir. Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir futbol sezonu için 300.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Bana müsaade...
SON DAKİKA: İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada!
Havalimanında korkunç olay! Yürüyen banda kapıldı, bacağı kesildi!
Terliksi hayvan
‘Size kolay gelsin ben çekiliyorum’
İBB'nin Sultan 2. Abdülhamid hazımsızlığı! Hamidiye suyun adını değiştirdiler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trabzonspor bir transferini daha duyurdu! İşte genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sözleşmesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA