Boey 12’den vurdu

Galatasaray, Sacha Boey için Bournemouth’un teklifini geri çevirdi. 22 yaşındaki sağ bek için İngiliz ekibi, 12 milyon Euro'yu masaya koydu. Eski kulübü Rennes'in yüzde 15'lik payını hatırlatan sarı-kırmızılı yönetim, 20 milyon Euro isteğinden geri adım atmayacağını yineledi
Geçen sezonun başında kadro dışı kalan ancak Dubois'in sakatlığı sonrasında özür dileyince yeniden forma şansı doğan Sacha Boey yepyeni bir kariyere yelken açtı. 2022-23 sezonunda takımın en iyilerinden olan ve hayalini kurduğu Fransa Milli Takımıöncesinde U21'den davetalan oyuncu için kulüpler desıraya girdi. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma şansını kaçıran 22 yaşındaki futbolcuiçin Avrupa'dan da tekliflermasaya konmaya başladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEĞERİ ARTAR!
Arsenal ve Brighton'ın radarındaki genç isim için Premier Lig'den Bournemouth resmi teklifini 12 milyon Euro olarak Galatasaray'a bildirdi. Bu bedeli düşük bulan G.Saray yönetimi ret yanıtı verirken eski kulübü Rennes'in %15'lik payı hatırlatıldı. Bu detay da Galatasaray'ınen az 20 milyon Euro'luk teklifler beklemesineneden oluyor. Boey'i satma konusunda aceleci davranmayacak sarıkırmızılı yönetim, başarılı futbolcununŞampiyonlar Ligi arenası ve FransaU-21 Milli Takımı'nda piyasa yapmaihtimaline güveniyor.
İTALYANLAR PEŞİNE DÜŞTÜ
Galatasaray'da ilk 11'e giremeyen yerli oyuncular, Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu. Berkan Kutlu'yaAnadolu dışındaİtalya'dan da tekliflergeldiği ortayaçıktı. Daha fazla oynamak isteyen Berkan, Avrupa'da kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor ancak teknik heyet ve yönetim 25 yaşındakiorta saha oyuncusunun takımda kalmasınıistiyor.