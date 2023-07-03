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Giriş Tarihi: 3.7.2023

Boey 12’den vurdu

MEHMET ÖZCAN
Boey 12’den vurdu

Galatasaray, Sacha Boey için Bournemouth’un teklifini geri çevirdi. 22 yaşındaki sağ bek için İngiliz ekibi, 12 milyon Euro'yu masaya koydu. Eski kulübü Rennes'in yüzde 15'lik payını hatırlatan sarı-kırmızılı yönetim, 20 milyon Euro isteğinden geri adım atmayacağını yineledi

Geçen sezonun başında kadro dışı kalan ancak Dubois'in sakatlığı sonrasında özür dileyince yeniden forma şansı doğan Sacha Boey yepyeni bir kariyere yelken açtı. 2022-23 sezonunda takımın en iyilerinden olan ve hayalini kurduğu Fransa Milli Takımı öncesinde U21'den davet alan oyuncu için kulüpler de sıraya girdi. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma şansını kaçıran 22 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan da teklifler masaya konmaya başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEĞERİ ARTAR!
Arsenal ve Brighton'ın radarındaki genç isim için Premier Lig'den Bournemouth resmi teklifini 12 milyon Euro olarak Galatasaray'a bildirdi. Bu bedeli düşük bulan G.Saray yönetimi ret yanıtı verirken eski kulübü Rennes'in %15'lik payı hatırlatıldı. Bu detay da Galatasaray'ın en az 20 milyon Euro'luk teklifler beklemesine neden oluyor. Boey'i satma konusunda aceleci davranmayacak sarıkırmızılı yönetim, başarılı futbolcunun Şampiyonlar Ligi arenası ve Fransa U-21 Milli Takımı'nda piyasa yapma ihtimaline güveniyor.

İTALYANLAR PEŞİNE DÜŞTÜ
Galatasaray'da ilk 11'e giremeyen yerli oyuncular, Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu. Berkan Kutlu'ya Anadolu dışında İtalya'dan da teklifler geldiği ortaya çıktı. Daha fazla oynamak isteyen Berkan, Avrupa'da kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor ancak teknik heyet ve yönetim 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımda kalmasını istiyor.

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Boey 12’den vurdu
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