Boey 12’den vurdu

Geçen sezonun başında kadro dışı kalan ancak Dubois'in sakatlığı sonrasında özür dileyince yeniden forma şansı doğan Sacha Boey yepyeni bir kariyere yelken açtı. 2022-23 sezonunda takımın en iyilerinden olan ve hayalini kurduğuAyak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma şansını kaçıranArsenal ve Brighton'ın radarındaki genç isim için Premier Lig'den Bournemouth resmi teklifini 12 milyon Euro olarak Galatasaray'a bildirdi. Bu bedeli düşük bulan G.Saray yönetimi ret yanıtı verirken eski kulübü Rennes'in %15'lik payı hatırlatıldı.Boey'i satma konusunda aceleci davranmayacak sarıkırmızılı yönetim,Galatasaray'da ilk 11'e giremeyen yerli oyuncular, Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu.Daha fazla oynamak isteyen Berkan, Avrupa'da kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor ancak teknik heyet ve yönetim