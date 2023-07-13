Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Giriş Tarihi: 12.7.2023 20:38 Son Güncelleme: 13.7.2023 07:18

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...

SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski’yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, Polonyalı futbolcunun maliyetini açıkladı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe, Dinamo Moskova'dan Sebastian Szymanski ile resmen anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli takım, Polonyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan, Syzmanski, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum."

"Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." dedi.

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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
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