SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski’yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...

Fenerbahçe, Dinamo Moskova'dan Sebastian Szymanski ile resmen anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli takım, Polonyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."
"Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." dedi.