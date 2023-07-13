SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski’yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan, Syzmanski, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum."