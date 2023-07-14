Beşiktaş’a müjde! Glen Kamara yeşil ışık yaktı

BEŞİKTAŞ, TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Amartey ile anlaşmaya varan Beşiktaş, bir transferi daha bitirmek istiyor. Kartal, Rangers'ta forma giyen Glen Kamara ile ilgileniyor. Daily Record'un haberine göre Finlandiyalı oyuncu, kulübüne Beşiktaş'a transfer olmak istediğini iletti.