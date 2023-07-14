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Giriş Tarihi: 14.7.2023 11:32

Beşiktaş'a müjde! Glen Kamara yeşil ışık yaktı

Beşiktaş’a müjde! Glen Kamara yeşil ışık yaktı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Kartal, Rangers'ta forma giyen Glen Kamara ile ilgileniyor. Beşiktaş'ta oyuncudan müjde geldi...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş aynı zamanda transferde de adımlarını atmaya başladı. Transferde nokta atışı yapmak isteyen Şenol Güneş, istediği oyuncuları yönetime iletti.

BEŞİKTAŞ, TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Amartey ile anlaşmaya varan Beşiktaş, bir transferi daha bitirmek istiyor. Kartal, Rangers'ta forma giyen Glen Kamara ile ilgileniyor. Daily Record'un haberine göre Finlandiyalı oyuncu, kulübüne Beşiktaş'a transfer olmak istediğini iletti.

Rangers'ın Glen Kamara için beklentisinin 5 milyon Euro olduğu yazıldı. Beşiktaş, oyuncunun transfer için pazarlıklarını sıkı tutuyor. Rangers'ta geçen sezon 35 maçın 18'inde ilk 11'de oynayan Glen Kamara, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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Beşiktaş'a müjde! Glen Kamara yeşil ışık yaktı
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