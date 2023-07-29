Galatasaray’da Mauro Icardi çılgınlığı!

G.Saray, sonunda dünyaca ünlü yıldızına kavuştu… Dün sabah saatlerinde Arjantin'den G.Saray'ın gönderdiği özel uçakla yola çıkan Mauro İcardi-Wanda Nara çifti ve çocukları 15 saati aşan bir yolculuk sonrasında İstanbul'a ulaştı. Uçağın kalkış anından itibaren binlerce kişi canlı olarak internet üzerinden uçağı takip ederken taraftarlar da 30 yaşındaki Arjantinli forvetin geliş saati öncesinde havalimanına akın etti. Geçen sezon Süper Lig'de 24 maçta 22 gol atıp 7 kez de asist yapan oyuncu için G.Saray PSG ile 10 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı. Tangocu'ya yıllık 10 milyon Euro garanti ücret ödeyecek olan sarı-kırmızılılar 3 sezon için imza attıracak. Cimbom, ayrıca oyuncunun transferini KAP'a da bildirdi.

GELİR GELMEZ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla İstanbul'a gelen İcardi, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarları görünce büyük sevinç yaşadı. Arjantinli yıldız, sevgi gösterilerine ellerini sallayarak karşılık verirken, talepler üzerine taraftarlara üçlü çektirdi.

'EN BÜYÜK OLDUĞUMUZU YINE GÖSTERECEĞIZ'

G.Saray'daki ikinci dönemi için dün gece İstanbul'a gelen Mauro İcardi, duygularını şöyle anlattı: "Geçen sezonki gibi bu sezon da çok eğleneceğiz diye ümit ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu yine göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmek gerekiyor, geçen hafta başladık. Yine aynı şekilde şampiyonluğa ulaşacağız. Gollerimden sonra yine 'Aşkın olayım' şarkısını dinleyeceğiz."



G.SARAY EN ÖZEL JETİ KİRALADI

G.SARAY, en uzun menzil uçan ve değeri 50 milyon dolar olan jeti İcardi için kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübün, kiralama bedeli olarak 180 bin dolar ödediği öğrenildi.

DEV ŞÖLEN!

Mauro İcardi ile birlikte Angelino, Bakambu ve Halil Dervişoğlu taraftarın önüne çıkacak. 52 bin kişilik Rams Park'ta tarihi günlerden biri yaşanacak

Şampiyonluğa ulaşan kadroyu elinde tutan ve takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi planları nedeniyle Boey, Nelsson, Torreira ve Zaniolo için gelen teklifleri yeterli bulmayıp satmadı. Mauro İcardi büyük uğraşlar sonrası kadroya katılırken sol bekteki soru işaretleri Angelino transferi ile noktalandı. Bakambu ve Halil ile birlikte hücum hattı zenginleştirilirken Zaha'nın gelişi de takımın gücüne güç kattı. Yönetim yeni sezon öncesi taraftarı havaya sokmak için bir organizasyon düzenledi. Yarın akşam saat 19.05'te İcardi başta olmak üzere Angelino, Bakambu ve Halil Dervişoğlu için RAMS Park adını alan Aslantepe'de imza töreni gerçekleştirilecek. Ardından da taraftara açık idman yapılacak. Antrenmanı kombine sahipleri ücretsiz izleyecek. Biletler ise bugün satışa sunulacak.