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Giriş Tarihi: 31.7.2023 19:22

Galatasaray, Atalay Babacan ile yolları ayırdı

AA
Galatasaray, Atalay Babacan ile yolları ayırdı

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Atalay Babacan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Altyapımızdan yetişen Atalay Babacan'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray altyapısına 2013'te Denizlispor'dan transfer edilen Atalay, 2020-2021 sezonunu Adanaspor, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısını Ümraniyespor, 2022-2023 sezonunu ise Sarıyer'de kiralık olarak geçirdi.

Sarı-kırmızılı formayı üçer Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçında terleten 23 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Galatasaray, Atalay Babacan ile yolları ayırdı
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