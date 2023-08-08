Trabzonspor için kritik hafta! Petkovic transferi...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan uzun zamandır boş olan stat sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Doğan, tarihi sponsorluğu bugün duyuracak. Stadyum isim sponsorluk anlaşması 5 yıllık olacak ve kulüp bu imzadan toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Bu rakam Türk futbolunda bir rekor olarak da kayıtlara geçti.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın alınmasını çok istediği, Trabzonspor yönetiminin de transferi için özel çaba harcadığı Bruno Petkovic için çalışmalar aralıksız sürüyor...
PETKOVIC TRANSFERİ İÇİN KRİTİK HAFTA
Hırvat basınına göre Dinamo Zagreb, golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına 15 Ağustos'ta izin verecek. AEK ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçlarında Hırvat yıldızı sahaya sürmek isteyen Zagreb, bu karşılaşmaların ardından tıpkı F.Bahçe ile görüşen Livakovic'te olduğu gibi Petkovic'e de ayrılık şansı tanıyacak.
Bordomavililerin bonservisi için 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu 28 yaşındaki santrforun, kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.