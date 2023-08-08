Trabzonspor için kritik hafta! Petkovic transferi...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan uzun zamandır boş olan stat sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Doğan, tarihi sponsorluğu bugün duyuracak. Stadyum isim sponsorluk anlaşması 5 yıllık olacak ve kulüp bu imzadan toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Bu rakam Türk futbolunda bir rekor olarak da kayıtlara geçti.