Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 14.8.2023 17:14

Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarına başladı

AA
Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder de takımla ilk antrenmana çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

FRED VE CENGİZ ÜNDER ANTRENMANDA

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred, takımla ilk antrenmana çıktı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, idmanda aldığı darbe sebebiyle kafasından yaralandı ve sosyal medya hesabından, "İlk gün hediyesi hoşbulduk Fenerbahçe." paylaşımında bulundu.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Maribor maçının hazırlıklarına devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan "Boynumuzun borcu" diyerek açıkladı: Hayat seviyesini eskisinin de üstüne çıkaracağız
İki genci hayattan kopardı ifadesi pes dedirtti! "Ben şımarığım şaka yapmayı seviyorum"
Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı
Münevver Karabulut cinayeti üzerinden çatır çatır antisemitizm
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erkekleri üzen karar
Son dakika: Fenerbahçe, 10 kişi Gaziantep’i tek farkla mağlup etti! Yeni transferler yıldızlaştı…
Neden Afrika?
Yaylada... Derin sohbet
Karşılaşmayı VAR yönetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Maribor maçının hazırlıklarına başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA