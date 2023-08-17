Son dakika haberi: Fenerbahçe Maribor’u mağlup ederek play-off turuna yükseldi!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Maribor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, 3-1'in rövanşında deplasmanda Maribor'u 3-0 yenerek play-off turuna adını yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic kaydetti.

PLAY-OFF RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi'nde turlayan temsilcimiz Fenerbahçe, play-off'ta Twente ile karşılaşacak.

MAÇTA SKANDAL OLAY

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ

Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.

SKANDAL: "TÜRKLER'İ ÖLDÜRÜN" TEZAHÜRATLARI

Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi. Sloven taraftarların sürekli 'Türkler'e ölüm', 'Türkler'i öldürün' tezahüratları yaptığı ortaya çıktı.

UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI

UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.