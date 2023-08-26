Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor'un yeni forvet hedefi belli oldu! İşte yıldız isme yapılan teklif...
Giriş Tarihi: 26.8.2023 11:57

Son dakika haberi: Trabzonspor'un yeni forvet hedefi belli oldu! İşte yıldız isme yapılan teklif...

Son dakika haberi: Trabzonspor’un yeni forvet hedefi belli oldu! İşte yıldız isme yapılan teklif...

Trabzonspor, Young Boys’un Kamerunlu golcüsü Pierre Nsame için 2 milyon Euro önerdi. Oyuncunun ise bordo-mavili ekibe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Forvet transferi için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'da hedef; Young Boys'un Kamerunlu golcüsü Jean Pierre Nsame…

İsviçre ekibi, 30 yaşındaki oyuncu için 3.5 milyon Euro isterken bordo-mavililer ise bonuslarla 2 milyon Euro teklif etti.

Yönetim, İsviçre kulübünün isteklerine karşı geri adım atmazken oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istediği ve kulübüne kolaylık göstermesi için baskı yaptığı öğrenildi.

Bu sezon takımıyla birlikte 6 maça çıkan ve 4 gol-1 asistlik katkı sağlayan Nsame, teknik direktör Nenad Bjelica'nın yönetime verdiği son transfer listesinde yer alan isimlerden biri.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nijer'den Fransa Büyükelçisi'ne 48 saat süre! Sınır dışı kararı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamadı! AK Partili Menemen Belediyesi yaptı...
CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...
‘Bir yobaz sevgi ile karşılaştı’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tekne gezisi faciaya döndü
Hollanda basını Fenerbahçe'yi konuştu: "Twente paçayı kurtaramadı"
53 milyar $’lık servetin veliahtı Bodrum’da
Trump’a çakmanın dayanılmaz hafifliği
Namaz kılan otobüs yolcusuna hakaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trabzonspor'un yeni forvet hedefi belli oldu! İşte yıldız isme yapılan teklif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA