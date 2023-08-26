Son dakika haberi: Trabzonspor’un yeni forvet hedefi belli oldu! İşte yıldız isme yapılan teklif...

Forvet transferi için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'da hedef; Young Boys'un Kamerunlu golcüsü Jean Pierre Nsame…

İsviçre ekibi, 30 yaşındaki oyuncu için 3.5 milyon Euro isterken bordo-mavililer ise bonuslarla 2 milyon Euro teklif etti.

Yönetim, İsviçre kulübünün isteklerine karşı geri adım atmazken oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istediği ve kulübüne kolaylık göstermesi için baskı yaptığı öğrenildi.

Bu sezon takımıyla birlikte 6 maça çıkan ve 4 gol-1 asistlik katkı sağlayan Nsame, teknik direktör Nenad Bjelica'nın yönetime verdiği son transfer listesinde yer alan isimlerden biri.