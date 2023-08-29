Son dakika transfer haberi: Başakşehir, Emirhan İlkhan’ı kadrosuna katıyor

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun yolunu tutan Emirhan İlkhan bir senelik İtalya macerasının ardından Türkiye'ye dönüyor.

RAMS Başakşehir, Emirhan İlkhan transferi için Torino ile anlaşma sağladı. Emirhan'ın kısa süre içinde Türkiye'ye gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI! SERBEST KALMA BEDELİ TARTIŞMA YARATTI

2021-2022 sezonunun sonuna doğru düzenli bir şekilde Beşiktaş forması giymeye başlayan Emirhan İlkan performansıyla adından kısa süre içinde söz ettirdi. Genç oyuncu siyah-beyazlıların 2022-2023 sezonu planlamasında önemli bir yere sahipti. Bu dönemde Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı.

Özellikle İtalyan ekipleri Emirhan İlkhan'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini karşılamaya hazır olduklarını iletti. Yapılan görüşmelerin ardından Emirhan, 4.5 milyon euro bedelle Torino'ya transfer oldu.

Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euroya Torino'ya transfer olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar yönetime tepki göstermişti.